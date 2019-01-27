Doğan’ı Okafor uçurdu: 0-3
Kıbrıs Kupası 1.tur maçında Doğan Türk Birliği, rakibi Akova’yı kupanın dışına itti
Kıbrıs Kupası 1.tur maçında K-Pet 1.Lig’in güçlü ekibi Akova ile K-Pet Süper Lig’in güçlü Ekibi Doğan Türki Birliği karşı karşıya geldi. Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan karşılaşmada kazanan 3-0’lık skorla Doğan Türk Birliği oldu. Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri yeni transfer Onyekachi Okafor kaydetti. Sarı lacivertli ekip aldığı galibiyetle adını 2.tura yazdırmayı başardı.
STAT: Akova Eray Vudalı Stadı
HAKEMLER: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Ali Karahasan
AKOVA: Doğuhan Ergazi, Hasan Yaşınses, Salih Kaplan, Derviş Özeralp, İsmet Paşa Pehlivan, Abdullah Atma, Aziz Duyuran, Berhan Çelme (Dk.57 Ceyhun), Umut Göktaş (Dk.60 Cemil), İrfan Boşnak, Osman Çobanoğlu (Dk.71 Eray)
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Ozan Mercan, Serhan Önet, Quadri Raheem, Aydın Aygın, Sercan Demirman, İbrahim Çıdamlı, Eko Barine, Kenan Oshan, Bayram Anday (Dk.80 Afün), Cemal Yaşınses (Dk.69 Ali Savaşan), Onyekachi Okafor (Dk.83 Yiğithan)
GOLLER: Dk.15, 57 ve 81 Onyekachi Okafor (Doğan Türk Birliği)