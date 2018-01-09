Diyet için yepyeni bir sayfa açalım mı?

Dilara Topcan

2018 senesiyle birlikte diyete başlamaya ne dersiniz? Yaz gelmeden fazlalıklarınızdan rahatça kurtulabilmek adına elinizi çabuk tutup kendinizi fazla sıkmadan keyifli bir diyet sürecine adım atmanız mümkün. Dilerseniz daha fazla ertelemeden bir an önce aksiyon almaya başlayın ve yaza ideal kiloda ve fit bir şekilde girme şansını rahatça yakalayın…

ADIMINI ŞİMDİ AT!

Kilo verme konusunda yapabileceğiniz onlarca şey var ki… Eğer ilk etapta diyetisyene gidemeyecekseniz bile en azından daha sağlıklı yiyecekleri seçmeye başlayarak ve yemek porsiyon miktarlarınızı da azaltarak bazı yapıcı adımlar atabilirsiniz. Sene henüz yepyeniyken yeni adımlar atmak için de gayet uygun bir zaman içerisindesiniz. Diyet konusunda adım atmak için lütfen senenin eskimesini ve inancınızın daha da azalmasını beklemeyin…

2018’E İLAVE ET VE KİLO KAYBET!

Burada bahsedeceğim öneriler özellikle diyetle ve sporla uzaktan yakından alakası olmayan ve kilo problemi yaşayan kişiler için olacak… Tabii burada bahsedeceklerim genel öneriler olduğundan spesifik sağlık durumunuza göre her zaman için önerilerin farklılaşabileceğini de unutmamalısınız… Şimdi gelelim bu sene kilo yükünüzü azaltmak için yaşamınıza katabileceklerinize…

1)Haftada 3 kez yarım saat yürüyüş yapmaya başlayın. Ulaşacağınız hedefiniz ise haftada 3 kez 45dk-1 saat arası fiziksel aktivite yapmak olsun.

2)Tüm abur cubur ve tatlıları yaşamınızın %80’inden uzaklaştırın.

3)Su tüketiminizi artırın. Günde 2 bardak su tüketenlerdenseniz bugün itibariyle onu 4 bardağa çıkarın. Hedefiniz ise günde ortalama 6-8 su bardağı su tüketmek olsun.

4)Tuzu azaltın. Yemeklerin üzerine kar misali tuz yağdırmak gibi bir alışkanlığınız varsa da bundan vazgeçin.

5)Yemeklere porsiyon başına 1 tatlı kaşığı yağ ekleyin, daha fazlasından sakının. 4 porsiyonluk bir yemek için 4 tatlı kaşığı yani 2 çorba kaşığı yağ yeterli olacaktır.

6)Ara öğün yapma alışkanlığınız yoksa hemen bu alışkanlığı kazanın. Tabii sağlıklı ara öğün alternatifleri seçmek koşuluyla…

7)Uykudan en az 3-4 saat önce akşam yemeğinizi tüketin. Gerek duyuyorsanız yatmadan en az 2 saat önce günün son öğünü olarak ve porsiyon miktarını da abartmayarak sağlıklı bir ara öğün tüketmeniz de mümkündür.

8)Stresi yönetmeyi de öğrenin. Kişisel gelişiminiz konusunda da yaşamınızda alan yaratın ve bu konuda da çeşitli yayınları, kitapları ve eğitimleri takip etmeye çalışın. Unutmayın, kilo fazlalığı da zihnimizi nasıl kullandığımızla ilgili ortaya çıkan bir problem olabilir…

GELİN BU İŞİ BU SENE BAŞARALIM!

Adım atmaktan korkmaz, gerçekçi ve minik adımlarla hedefe ulaşma yoluna çıkarsak, tabii bir de sabrımızı yanımıza alırsak başaramayacağımız şey yoktur, unutmayın… Bu sebeple 2018’de kilo kaybetme konusunda da hedef belirler ve alacağınız aksiyonları planlarsanız başarı kaçınılmaz olacaktır. Yeter ki isteyin ve gerekenleri yapın. Tabii kendinize de inanmayı unutmayın…

Hepimiz için sağlıkla dolu bir hafta olsun… Sevgiyle kalın…