Diyet hatalarından bir demet

Dilara Topcan

Pek çoğumuz diyet yaptığımızı zannederken türlü hatalar yaparak diyetimizi fark ederek ya da çoğu zaman da fark etmeyerek sabote edebiliyoruz… Eğer diyette yapılabilecek hataların farkına varır ve daha dikkatli olursak bu süreci çok daha rahat ve başarıyla geçirme şansımız artacaktır…

Danışanlarla ‘Fotoğraflı’ Çalışmanın Faydası

Yıllardır danışanlarımla tüm öğünlerinin fotoğraflarını internet aracılığıyla görerek çalışıyorum… Bu sayede anlattığım ölçülerle algılanan ölçüler birbirine denk mi görebiliyorum… Ölç tart, gramaja göre beslen sistemi bana kalırsa çok uygulanabilir bir sistem olmadığından ve kişileri strese sokabileceğinden (ve dolayısıyla diyeti uygulama konusunda da pes etme noktasına getirebileceğinden) en güzeli danışanlara ‘görsel’ olarak porsiyon miktarlarını öğretebilmeye çalışmak diye düşünmüştüm… Bu uyguladığım sistemle yıllardır da güzel sonuçlar aldık, almaya da devam ediyoruz… Bu sistemden bahsetme sebebim ise şu… Genellikle anlattığım porsiyonlarla eve gidince algılananların çok farklı olduğunu fotoğraflar sayesinde yakalayabiliyoruz… Eğer fotoğrafla porsiyonları görmeseydim danışanların birçoğu yanlış porsiyonlarla beslenmeye devam edecek ve dolayısıyla diyet başarılarını da fark etmeden bloke edebileceklerdi… Kısacası porsiyon miktarlarını doğru algılamak diyet başarısı için en mühim faktör olduğundan fotoğraflı çalışma noktası danışanlarım ve benim için zamanla çok önemli bir husus halini aldı…

‘Bir Parçadan Bir Şey Olmaz’ Düşüncesi…

Bir parça zeytinliden, bir parça daha tavuk tüketmekten, salataya bir parça daha fazla yağ eklemekten pek tabii ‘bir şey’ oluyor çünkü bedene ‘ekstra kalori’ dahil oluyor… Bu sebeple o ‘bir parçaları’ da diyette bulundurmamak diyet başarısı adına dikkat edilmesi gereken ana noktaların başlarında yer alıyor…

Su İçmeyenler!

Su içmek diyetin en yakın dostudur ve yağ yakmanın ana yardımcılarındandır… Ayrıca bedeni temizlemeye destektir ve diyet süresince sizi toksinlerden de arındırmaya yardımcı olan en mühim elemandır… Bu nedenle lütfen yeterince su tüketmeden diyet başarısını tam anlamıyla yakalamayı beklemeyin…

Diyet Ürünlerini ‘Kalorisiz’ Sananlar…

Su haricinde her şeyin az da olsa çok da olsa bir enerji değeri yani kalori miktarı vardır. ‘Diyet’ kelimesini her duyduğumuz ya da her gördüğümüz yerde o besinin çok sağlıklı ya da kalorisiz olduğu yanılgısına lütfen düşmeyelim… Hatta birçok diyet ibaresinin barındığı yiyecek ya da içeceğin sağlıksız olabileceğini ve bunun yanı sıra sandığınızın aksine beklemediğiniz miktarlarda kalori ihtiva edebileceğini de unutmayalım…

Sağlıklı Olduğu Söylenen Besinleri Sınırsızca Tüketebileceğini Düşünenler!

Sağlıklı olan ve önerdiğimiz birçok yiyeceği porsiyon miktarını ve diyetinize ne derece uygun olduğunu bilmeden tüketmeniz de diyetinizi tamamıyla bloke edebileceğini unutmayın… Bu sebeple her zaman doğru uygulama adına diyetisyeninize danışmaya devam edin…

Hepimiz için sağlık ve mutlulukla dolu bir gün olsun… Huzurla kalın…