TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilime ilişkin, "Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor. Almanya diplomasiye bir şans vermemizi istedi. Diyaloğa hazır olmadıklarını gösterdiler" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilime ilişkin, "Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor. Almanya diplomasiye bir şans vermemizi istedi. Diyaloğa hazır olmadıklarını gösterdiler" açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Biz AB'nin aklıselim ve rasyonellik eksenine oturmasını istiyoruz. Bizim kendi egemenlik haklarımızın karşısında caydırıcı adımlar atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Avrupa Parlementosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Kıbrıs Rum yönetiminin yakın zamanda Türkiye ve Libnan'ın haklarını gözardı ederek İsrail ile bir anlaşma içerisine girdiğini belirten Çavuşoğlu, "2004 yılında Yunanistan lisanslama alanlarını açıklamaya başladı. Bu Libya'yı da haklarını ihlal etme anlamına geliyor." dedi.

Çavuşoğlu, "Bölgedeki kıyısı en fazla olan ülke ise bunun dışında tuttular, yani Türkiye'yi, bizim ülkemizi. Kıbrıs Rum yönetimi BM'nin Annan Planı'nı reddetmelerine rağmen AB'ye üye yapıldılar. Kendilerinin maksimalist amaçlarının peşinde gittiler. Lütfen haritalara bakın. Sevila haritası ortaya kondu. Bu haritaya göre Türkiye'nin herhangi bir hakkı yok. Bizim diyalog çağrılarımıza rağmen 2011 ve 2012 yılında KKTC, BM'nin de desteğiyle hak paylaşımıyla ilgili müzakere talebinde bulundu.