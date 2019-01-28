Diskoda başlayan kavga poliste son buldu

Mağusa’da faaliyet gösteren “Lion’s Garden” isimli diskoda önceki gün sabahın ilk saatlerinde iki grup arasında başlayan kavga poliste son buldu. İki grup arasında çıkan kavgada iki kişinin dişleri, bir kişinin ise köprücük kemiği kırılırken kavgaya karışan 11 kişi ise tutuklandı. “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Kavga”, “Rahatsızlık”, “Sarhoşluk”, “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı M.B., M. B., O. B., L.U., M.D., C.A., P.K., O.K., A.A., O.Ç. ve U.A. aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

2 kişinin dişi, 1 kişinin köprücük kemiği kırıldı…

Meselenin tahkikat memuru, 27 Ocak 2019 tarihinde saat 03:00 raddelerinde Mağusa’da “Lion’s Garden” isimli disko içerisinde zanlı M.B., M.B., O.B. ve L.U. bir taraf olup, diğer taraf olan zanlı M.D., C.A., P.K., O.K., A.A., O.Ç. ve U.A. ile, zanlı M.D.’nin kız arkadaşı zanlı P.K. ile tartıştığı gerekçesiyle birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurmak suretiyle kavgada yer aldıklarını açıkladı. Kavga neticesinde zanlı 1 M. B’nin 2 dişinin, zanlı 2 M.B.’nin 1 dişinin ve zanlı M.D.’nin sağ omuz köprücük kemiğinin kırıldığını belirten tahkikat memuru, yapılan tahkikat neticesinde zanlı 1 M.B., zanlı 2 M.B. ve zanlı M. D.’ye hangi zanlı veya zanlıların vurarak vahim bedensel zarara uğrattıklarının tespit edilemediğini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3’er gün süreyle tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, tüm zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.