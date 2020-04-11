“Dış kaynak veya iç borçlanmaya ihtiyaç var”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Coronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde dış kaynağa veya iç borçlanmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Erhürman, tasarruf çabalarının ekonomiyi daha da daraltma riski taşıdığını ifade ederek, tek kriz merkezinde oluşturulacak doğru verilerle, ortak akılla mali krizin yönetilebileceğini kaydetti.

Erhürman’ın açıklaması şu yönde:

“İlk günden beri söylüyoruz. Yaşamaya başladığımız ve kısa sürecek gibi görünmeyen ekonomik krizi kendi kaynaklarımızla ve tasarrufla aşmamız mümkün değil. Üstelik tasarruf çabaları ekonomiyi daha da daraltma riskini beraberinde getiriyor. İzleyebildiğimiz ülkelerden hiçbiri ekonomiyi daha da daraltmaya yönelik tedbirleri gündeme getirmiyor.

Mutlaka dış kaynağa ve/veya iç borçlanmaya ihtiyacımız var. Dış kaynak gelmeyecek, gecikecek veya yeterli olmayacaksa, iç borçlanmayı hemen gündemimize almamız lazım. Geciktiğimiz her gün, çalışanlardan, en alta gelir gruplarından esnafımıza, oradan tüm işletmelerimize kadar herkeste, sonradan geri döndürülmesi, giderilmesi zor veya imkansız hasarlara yol açıyor.

Yapılan eleştirilere, “hariçten gazel okumak kolay” yanıtını vermek doğru değil. Yine ilk günden beri, “doğru sosyal ve ekonomik akılla kaynak aktarmamız gereken yerleri belirleyelim, sonra kaynaklarımıza bakalım ve gerektiğinde iç borçlanmayla doğru yerlere doğru kaynakları aktaralım” diyoruz.

Veriler bizim elimizde değil. Bir kriz merkezine de bu alanda ihtiyacımız var. Doğru veriler ışığında, ortak akılla, yaşadığımız ve sağlıktakinden çok daha uzun sürmesi kuvvetle muhtemel mali ve ekonomik krizi yönetebilmek için…”