DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ Sendikası CAS emekçilerinin sendikal örgütlenme ve toplu İş Sözleşmesi hakkı için 29 Aralık Perşembe günü Ercan hava limanında 12 saatlik uyarı grevi yapma kararı aldı. Sendika, yazılı bir açıklama yaparak, soğuk havalara aldırış etmeden onurlu direnişin devam edeceğini yineledi. Açıklama şu şekilde;

“CAS çalışanları DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ sendikasında örgütlendikleri ve Toplu İŞ Sözleşmesi talebinde bulundukları için son bir aydır Hükümet ve CAS yönetim kurulunca faşizan baskılara maruz kalmaktadır. Hükümetin buyruğuna rağmen Sendikadan istifa etmek yerine, sendika toplantılarına katıldıklarından ötürü gayrı yasal olarak peyderpey işlerine son verilmeye başlanmıştır. Bugün için işine son verilen çalışan sayısı 31’e ulaşmıştır.

Ülkemizde Anayasal hak olan sendikal örgütlenme hakkı bilhassa özel sektörde benzer yöntemlerle engellenmektedir. Demokratik yollarla hak aramanın önüne faşizan baskılar, tehditler ve işten atmalarla sonuçlanan örgütlenme çabaları uğratılmakta, örgütlenme düşüncesi içinde olan emekçilere ise sonuç önceden gösterilerek bu çabanın nafile olduğu algısı yaratılmaktadır.

Demokratik ülkelerde Anayasal ve Yasal haklar devlet kurumlarının güvencesindedir ve yasal hakların kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmak zorunda olmasına rağmen bizim ülkemizde, hükümetler CAS örneğinde olduğu gibi bizatihi kendileri tarafından engellenmektedir.

CAS emekçilerinin sendikal örgütlenme ve toplu İş Sözleşmesi hakkı için onurlu direnişi, meclis önünde yağmur ve soğuğa rağmen 7. Günündedir. Hükümet yetkilileri ise bu hakkı yok saydıklarından taş rolüne bürünmüş bildiklerini okumaya devam ediyorlar.

Emekçiler açısından vazgeçilmez ve hayati olan sendikal örgütlenme hakkı için DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ SENDİKASI 29 Aralık Perşembe saat 09.00 – 21.00 saatleri arasında ERCAN hava limanında 12 saatlik uyarı grevi ve aynı gün sabah saat 11.00’de Meclis önünde kitlesel eylem yapma kararı almıştır.

Bu anlamda, Emeğe, Emekçiye, Sendikalaşama ve Toplu İş Sözleşmesi hakkını savunan ve mücadele eden tüm sendikaları, sivil toplum örgütlerini, siyasi parti ve tüm halkımızı Perşembe günü saat 11.00’de Meclis önüne davet ediyoruz.”