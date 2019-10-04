Dipkarpaz Belediyesi’ne HACİZ: Başkanın makam aracına el konuldu

Dila ŞİMŞEK

Dipkarpaz Belediyesi’ne, ödenmemiş elektrik borcu sebebiyle haciz geldi, Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un makam aracına el konuldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, asıl borcun 10 Bin TL olduğunu, ancak eklenen faizle birlikte 25 Bin TL’ye ulaştığını kaydetti.

Makam aracına el konmasına sitem eden Coşkun, “Buradaki onlarca büyük otelin borcunu bir kalemde sildiler. Kamuya hizmet veren bir kuruma ise haciz getirdiler” diye eleştiride bulundu.

“Borç, 2009’dan kalma”

Coşkun, sözlerinde şunları kaydetti: “2009’dan, geçmiş Belediye Başkanı döneminden kalan 10 Bin TL’lik bir elektrik borcu var. Faizlerle birlikte bu fiyat 25 Bin TL’yi buluyor. Çarşamba sabahı yetkililer gelerek, makam aracını alıp götürdü. Ek süre talep ettim, şimdilik bir çek yazayım dedim ama kabul etmediler. Kafamızda soru işaretleri var çünkü burada onlarca otelin, gece kulübünün borcu bir kalemde silinmişken, 25 Bin TL için devlet kurumuna bunun yapılmasını haksız buluyorum. Tabii ki tepkiliyim ve üzgünüm. Bir şekilde parayı denklemeye çalışacağım. Devletin aracına el kondu”