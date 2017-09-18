Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay haftalık Kathimerini’ye özel röportaj verdi.

Röportajı “Aleyhime Suçlamalar Ödeneklilerin Entrikası” başlığıyla aktaran gazeteye göre, Atalay, “Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ile temasları, dinler arası diyalog tezleri ve çözümden yana olması” nedeniyle saldırıya uğradığını savundu.

Gazeteye göre, Atalay, “bazı çevreler Kıbrıs’taki farklı dini gruplar arasındaki diyalog için çabalarımıza katılmadı. Bunun, Türk milliyetçiliği ilkelerinin aksine olduğunu düşündü” ifadesini kullandı. Gazete, Atalay’ın “ibadet alanını kullanma hakkının mal sahibinde olduğu” görüşünü dile getirdiğini de haberine ekledi.