Dikmen Belediyesi’nden yaşlılara geleneksel yılbaşı yemeği

Dikmen Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale getirdiği yılbaşı yemeğini Cypriana Restorant’ta gerçekleştirdi.

Cypriana restorant’ta gerçekleştirilen yemeğe Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Belediye meclis üyeleri, on bir köy muhtarları ve ikinci bahar yaşam kulübü üyeleri katıldı.

İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün yaşlılara yönelik sürdürdüğü çalışmaların bir parçası olan bu etkinlikte tüm bölge köylerinde yaşam süren yaşlılar bir araya gelerek doyasıya eğleniyorlar. Kalabalık bir üye sayısından dolayı katılımın yoğun olması ve izdihamın yaşanması nedeniyle yılbaşı yemeği iki gün boyunca devam etti.

Düzenlenen yılbaşı yemeğinde sevinçleri ve mutlulukları yüzlerinden okunan yaşlılar, Dikmen Belediyesi’nin bu tür sosyal etkinliklerine katılmaktan memnun olduklarını dile getirdiler.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi yılbaşı yemeğinde yaptığı konuşmasında, Dikmen Belediyesi olarak temel hedeflerinin belediye sınırları içerisinde yaşayan insanların günlük yaşamlarını kolaylaştırarak, günlük yaşamlarına bir nevi katkı sağlamak olduğunu, bununla birlikte belediyenin günlük rutin işlerini kesintisiz olarak sürdürdüğünü söyledi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi sosyal alanda topluma karşı sorumlu olduklarını ve toplumsal sosyal gelişimin sağlanmasında belediyenin öncü rolünün olduğunu, bu nedenle sosyal alanda da projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyerek, bizleri bugünlere getiren büyüklerimize ne kadar hizmet etsek azdır diyerek, 2017 yılının tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim dedi.