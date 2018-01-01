Dikkatsiz ve sürat yine kaza getirdi…
Lefkoşa Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ağır yaralandı.
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Bu sabah 07.00 sıralarında Lefkoşa- Girne anayolunun 2 ile 3’üncü kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Erim Tandoğdu yaralandı.
PD 777 plakalı araçla Girne’ye doğru seyreden 26 yaşındaki Erim Tandoğdu sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkan araç yağmur drenaj çukuruna çarpıp havalandı. 35 metre havada savrulan araç, bir otele ait 2 metre yüksekliğindeki reklam tabelasına vurdu.
Yaralanan araç sürücüsü Erim Tandoğdu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polis, Erim Tandoğdu’nun dikkatsiz ve süratli araç kullandığını, bunun yanında kanında 90 promil alkol tespit edildiğini açıkladı.
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