Dikkatsiz sürüşe 6 yıl hapis

Ercan İskele anayolu üzeri Hansoy petrol istasyonu üzerinde 23 Haziran 2018’de yönetimindeki kamyonla FA 897 plakalı van araca çarparak Kaleil Bowan (E-55) ve Emine Bowan' in (K-56) ölümüne sebep olan Ramazan Tomruk aleyhine getirilen 5 davadan suçlu bulundu. Ramazan Tomruk 6 yıl hapse mahkum edildi

HACI: “EN AĞIR DAVA İLE YARGILANDI”… Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Ramazan Tomruk’un en ağır dava, “tedbirsiz ve dikkatsiz” şekilde araç kullanarak iki kişinin ölümüne sebep olma suçundan yargılandığını kaydetti.

Devrim DEMİR

Ercan –İskele Anayolu’nda geride bıraktığımız yıl Haziran ayında yönetimindeki kamyonun direksiyon hâkimiyetini kaybederek iki kişinin ölümüne sebep olan 60 yaşındaki Ramazan Tomruk yargılandığı 5 davadan suçlu bulundu.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ramazan Tomruk, aleyhine getirilen davaları kabul etmeyerek duruşma yapılmıştı.

2018 yılı Haziran ayında Ercan-İskele Anayolu Hansoy Petrol İstasyonu yakınlarında meydana gelen feci trafik kazasında Ramazan Tomruk yönetimindeki NF 302 plakalı kamyon ile dikkatsiz seyrettiği esnada karşı istikametten gelen Kaleil Bdwan yönetimindeki FA 897 plakalı van aracı ezmişti.

Feci kazanın ardından karı koca olay yerinde yaşamlarını kaybederken, kamyon sürücüsü Ramazan Tomruk hastaneden taburcu olduktan sonra tutuklanmış çıkarıldığı mahkemede yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.

Başkanlığını Nüvit Gazi Hacı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda görüşülen davada, oy birliği ile alınan kararda Ramazan Tomruk 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Hacı: En ağır davayla yargılandı

Oy birliği ile alınan kararı okuyan başkan Nüvit Gazi Hacı, sanık Ramazan Tomruk’un 2018 yılı Haziran ayında meydana gelen ve iki kişinin öldüğü trafik kazası suçundan yargılandığını anımsattı.

Hacı, Tomruk’un en ağır dava “tedbirsiz ve dikkatsiz” şekilde araç kullanarak iki kişinin ölümüne sebep olma suçundan yargılandığını kaydetti.

Tomruk’un 75 kilometre süratle gitmesi gereken yolda, tedbirsiz ve dikkatsizce süratini düşürmediğini kaydeden Hacı, bu tür suçlarda ölüme sebebiyetin kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.

Hacı: “Mahkemeler korkunç acılar karşısında eslerini yükseltmekte”

Mahkeme başkanı Nüvit Gazi Hacı, insanların yollarda hayatlarını kaybetmesi, modern hayatın içindeki trajik bir durum olduğunu belirterek, mahkemelerin korkunç acılar karşısında seslerini yükselttiğine vurgu yaptı.

Ölenlerin hiçbir kusuru yoktu

Küçücük bir ülkede kazaların ciddi şekilde artış gösterdiğine ve bu acıların korkunç travmalara neden olduğunu da belirten Hacı, 23 Haziran 2018 tarihinde Ercan-İskele Anayolu üzerinde faaliyet gösteren Hansoy Petrol İstasyonu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölen Bdwan çiftinin kazada hiçbir kusuru olmadığına dikkati çekti.

6 yıl hapis yatacak, 1 yıl trafikten men edildi

Sanık Ramazan Tomruk’un dikkatsizliği sonucu trafik kazasının meydana geldiğini kaydeden Hacı, Tomruk’u oy birliği ile yargılandığı “Dikkatsiz bir eylem sonucu öldürme kastı olmaksızın 2 kişinin ölümüne sebep olma” dahil toplam 5 davadan 6 yıl hapse mahkum ettiklerini ayrıca hapislik cezasının ardından Tomruk’u 1 yıl trafikten men ettiklerini açıkladı.