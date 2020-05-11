Dikkat sis var
Lefkoşa-Mağusa yolunun bazı noktalarında sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, Polis sürücüleri uyardı.
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Lefkoşa-Mağusa yolunun bazı noktalarında sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, Polis sürücüleri uyardı. Sis nedeniyle yapılan açıklamada; "Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun, Aslanköy - Yonca Kavşağı arası ve Ercan - Iskele Anayolunun, Serdarlı mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur." denildi.
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Etiketler : sis, görüş mesafesi
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