Dikkat sis var

Lefkoşa-Mağusa yolunun bazı noktalarında sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, Polis sürücüleri uyardı. Sis nedeniyle yapılan açıklamada; "Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun, Aslanköy - Yonca Kavşağı arası ve Ercan - Iskele Anayolunun, Serdarlı mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur." denildi.