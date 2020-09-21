Dikkat kesinti var!

Kalecik Sunrise Sitesi ve Balık Üretme Çiftliği bölgesine yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti, sabah 09.00-13.00 saatleri arasında orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanıyor.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.