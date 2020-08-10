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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Aşağı Cengizköy, Turizm Enformasyon Ofisi ve bölgedeki anayol boyuna yarın 7 saat elektrik verilemeyecek

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Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği, yarın, Aşağı Cengizköy, Turizm Enformasyon Ofisi ve bölgedeki anayol boyuna 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviyesi çalışmasından kaynaklanacak  elektrik kesintisi, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak.

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