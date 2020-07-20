Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın bazı bölgelerde 6 saatlik kesinti olacağını duyurdu.
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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında, Alsancak Şehitlik ve Milli Park bölgesine elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
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