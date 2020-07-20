Dikkat kesinti var!

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında, Alsancak Şehitlik ve Milli Park bölgesine elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.