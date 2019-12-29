Dikkat kesinti var!

Değirmenlik ve Gönyeli sınırları içerisinde bazı bölgelerde yarın 5-6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı Bölgesi; 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.