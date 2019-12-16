Dikkat kesinti var!

KIB-TEK, Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın 09:00- 12:00 saatleri arasında; Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Girne Zeytinlik bölgesinde de kesinti olacak

Zeytinlik’te yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı bölgelere 2 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, sabah 08:30 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Zeytinlik Köyü, Zeytinlik Avcılık-Atıcılık Bölgesi ve Zeytinlik Köyü’nün Güneyi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.