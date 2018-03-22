Dikkat hafta sonu bu yol kapalı!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht.Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme projeleri kapsamında bu hafta sonu Devpa Süpermarket ile LTB Fidanlığı arasında yer alan kısımda 24 Mart Cumartesi ve 25 Mart Pazar günü alt yapı çalışması yapılacağını duyurdu. LTB Su ve Altyapı Şubesi’nden yapılan açıklamada söz konusu güzergahın 24 Mart Cumartesi günü sabah saat 07:00’dan itibaren 25 Mart Pazar günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.