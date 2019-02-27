'Diğer sorunları görmezden gelemeyiz'

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Diyalog TV'de Aytuğ Türkkan hazırlayıp sunduğu "Detay" programında Hayvan Üreticileri eylemini de değerlendiriyor.

Şahali’nin ifadeleri şu şekilde;

Görüşmelerden aslında sektörün yeniden yapılanmasıyla ilgili olumlu gelişmeler kat edilmişti. Bu işin daha kaliteli şekilde yapılabilmesi açısından uzlaşıyoruz ama iş inek sütü fiyatlarına gelince kilitleniyor.

Devletin ayırabileceği kaynak 160 milyondur.

Biz işimizi vura kıra yapanlardan değiliz. Eğer bu ülke hastane yapamıyor, gerekil miktarda okul inşa edip hak edilen eğitimi saplayamıyorsa, yollarımızda yığınla problem varsa, devlet yapması gereken tüm görevleri sırasıyla yapmak zorundadır.

Bu ülkenin diğer sorunlarını görmezden gelemeyiz, sadece tarım meselesini görüp diğer sorumlara sırt dönemeyiz. Bu bütün içinde devletin kaynaklarını tüm sorunlarda kullanılması gerekiyorsa uyulur.

Yapılan iş gereken disiplinle yapıldığı takrirde kazancı olur. Olanla yetinip, olmayanı devletten isteyelim yaklaşımı doğru değildir.

Tek tek alanlarda tespiti yaptık, mandıralara tek tek adam saldık deniliyor ama yerinde incelme yapıyoruz. Bunlar bizi daha ileri götüren değerlendirmeler olmaz.

“Üretici titiz davranmalı”

İnek sütü fiyatında maliyetin altında fiyat belirlendi, ürettikçe zarar ediyoruz deniliyor, gerekli bakım ve sağım işlemlerinin doğru yapılması halinde bu olmaz. İşleyişte titiz davranılmalı.

Bu hesapları yaparken veteriner, hayvan besleme uzmanları gibi sektörlerle bu durumun yüzde 90’nda bilimsel gerçeklerde mutabık kaldık.

Hayvancılık Dairesi’nin önerdiği beslenme kriterlerine bağlı olarak gereken kriterler yerine getirilirse bu verimin iyi olduğu söylendi.

Yasalara ve bilimsel doğrulara mutlak suretle itibar ediyoruz. Bu işi bilenlerden hizmet alıyoruz, danışarak, hesaplayarak işin pratiğini yapanlarla işbirliği içinde çalışıyoruz.

Destek için öneriler

3 farklı kademede; 2 bin litreye kadar süt üreten işletmelere her litreye 40 kuruşluk destek, 2-4 ton arası süt veren işletmelerin tümüne 18 kuruşluk destek. 4-6 tona kadar ise 9 kuruşluk destek söz konusudur.

Kriz döneminde uygulanan fiyatlandırmalar hariç, 30 kuruşluk destek söz konusuydu. Aslında yüzde 100e varan artışlarla bunu destekledik sayılır.

“Uzmanların sesine kulak vermeliyiz…”

Hayvancılığa ayrılan kaynağı en verimli şekilde kullanımına ulaştırmaktır. Uzmanların sesine kulak verirsek kimse kaybetmez. Babadan kalma metotlarla devam edeceksek geçmişte yaşadıklarımızı yaşamaya devam edeceğiz.

“Küfredenler hakkında şikâyetçi olmayacak kadar geniş bir hoşgörüye sahibim”

Ben tarım kesiminin daha refah şartlara ulaşması, tarımın geleceğinin daha verimli olması için çabalıyorum.

Küfredenler hakkında şikâyetçi olmayacak kadar geniş bir hoşgörüye sahibim.

İmalathanelerin olmadığı noktada hayvancılığın da anlamı yoktur. İmalatçı hayvancıyı hayvancı da imalatçıyı düşman gibi görmekten vazgeçsin. Zıt kutuplamış gibi davranmaları kendi menfaatleri açısından iyi değildir.