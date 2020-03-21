“Diğer hastalarımızdan vazgeçemeyiz”

CTP Millevekili Dr. Sıla Usar İncirli, Sağlık Bakaı Ali Pilli’nin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm bölümleri ile birlikte karantina hastanesine dönüştürüleceğini açıkladığına dikkati çekerek “Covid ile mücadele önceliğimiz olsa da bu kriz sürerken başka hastalıklarla mücadele eden hastalarımızdan vazgeçemeyiz. Sağlık Bakanlığı’nın Covid dışındaki hastalıkların bütünlüklü olarak tedavi edilebileceği bir düzenlemeyi mutlaka ve ivedi olarak yapması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

İncirli “Ülkede sadece Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yeterli kapasitede ve nitelikte verilebilecek özellikli sağlık hizmetleri vardır. Bazı kronik hastaların yaşamı söz konusu özellikli sağlık hizmetlerine bağlıdır. Bunların başında diyaliz hastaları, talasemi de dahil hematoloji hastaları gelmektedir” dedi, . “Sn. Pilli bugünkü kararını açıklarken kronik hastaların tedavi süreçlerinin aksamaması için ne gibi tedbirler almış olduğunu da ifade etmek zorundadır” diye konuştu.

İşte Dr. Sıla Usar İncirli’nin açıklaması:

Covid ile mücadele konusunda sorumlu muhalefet anlayışı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’na eleştiri değil katkı yapmaya büyük özen gösteriyoruz. Bugün Sn. Pilli Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm bölümleri ile birlikte karantina hastanesine dönüştürüleceğini, bazı branşların 4 ayrı özel hastaneye dağıtılacağına dair bir açıklama yaptı.

Karantina hastanesinin ayrılması gerektiğine dair görüşümüzü bir süreden beri paylaşmaktaydık. Ancak karantina hastanesi ayrılırken Covid dışındaki hastalıklarla ilgili hizmetlerin aksamaması gerektiğine de defalarca vurgu yaptık. Her ne kadar Covid ile mücadele içinde olduğumuz günlerde öncelikli olsa da diğer hastalıklar bu salgın var diye hayatımızdan çıkmıyor elbette. Sağlık Bakanlığı’nın yapması gereken öncelikleri gözeterek bütünlüklü sağlık hizmetlerinin sürmesini sağlamaktır.

Ülkede sadece Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yeterli kapasitede ve nitelikte verilebilecek özellikli sağlık hizmetleri vardır. Bazı kronik hastaların yaşamı söz konusu özellikli sağlık hizmetlerine bağlıdır. Bunların başında diyaliz hastaları, talasemi de dahil hematoloji hastaları gelmektedir. Diyaliz hastaları diyaliz servisine, talasemi gibi hematoloji hastaları ise kan bağışının sürmesi gereken kan bankası ürünlerine ihtiyaç duyar. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Sn. Pilli bugünkü kararını açıklarken kronik hastaların tedavi süreçlerinin aksamaması için ne gibi tedbirler almış olduğunu da ifade etmek zorundadır.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran en önemli unsurlardan biri hastaya multidisipliner yaklaşım ve konsültasyon uygulamalarıdır. Sn. Pilli branşları çeşitli hastanelere dağıtarak multidisipliner yaklaşım ve konsültasyon gibi tıptaki temel bir uygulamanın koşullarını ortadan kaldırmıştır. Hastaların hızlı ve doğru tanı almaları riske girmiştir. Bu durum hasta güvenliği açısından sakıncalıdır.

Bu süreçte yaşadıklarımız bizde Sağlık Bakanlığı’nın krizi yönetebilecek kararları zamanında alamadığı, aldığı kararları ise ortak akılla değil rastgele şekillendirdiği endişesi yaratmıştır.

Covid ile mücadele önceliğimiz olsa da bu kriz sürerken başka hastalıklarla mücadele eden hastalarımızdan vaz geçemeyiz. Sağlık Bakanlığı’nın Covid dışındaki hastalıkların bütünlüklü olarak tedavi edilebileceği bir düzenlemeyi mutlaka ve ivedi olarak yapması gerekmektedir.