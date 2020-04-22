Dezenfektan yapımı için 20 ton etil alkol
Ekonomi Bakanlığı'nın girişimleri sonucu, Mağusa Serbest Liman'dan tedarik edilen 20 ton etil alkol Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.
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Ekonomi Bakanlığı'nın girişimleri sonucu, Mağusa Serbest Liman'dan tedarik edilen 20 ton etil alkol Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi. Dezenfektan yapımında kullanılacak olan etil alkoller bakanlık ambarına konuldu.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli emeği geçenlere bakanlık adına teşekkür etti.
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