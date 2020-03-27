Devlet Hastanesi ‘karantina’ya dönüşüyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binası tümüyle ‘karantina’ya dönüşüyor.

Covid-19 Koordinasyon Merkezi kararına göre yapılan düzenlemeler nedeniyle Devlet Hastanesi’nde hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Bu akşam saatlerinden itibaren hastanede çok sayıda ambulans hazırda bekletildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre hastanede yatılı olarak tedavi gören hastaların bazıları farklı merkezlere nakil edilmeye başlandı.

Covid-19 Koordinasyon Merkezi kararına göre Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında tüm hastane karantina hastanesine dönüşecek.

Foto: Burçin Aybars