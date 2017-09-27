Devlet Halk Dansları eğitmenlerine 640 TL

YENİDÜZEN

UBP-DP Azınlık Hükümeti, Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Halk Dansları Topluluğu’na ders veren eğitmenlerden alınan hizmet bedeli olarak 4 bin 480 TL ödenmesini kararlaştırdı. Bakanlar Kurulu; Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos 2017 aylarında 7 eğitmene 640’ar TL’den olmak üzere 4 bin 480 TL’nin, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi 2017 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bakanlar Kurulunca; 35 Yaş Üzeri Kadınlar Grubu’na ders veren Merin Ongun ile Hasan Kolcu, Orta Grup’a ders veren Başak Özaltınok, Hüseyin Akçengel ile Reşat Kaptanoğlu, Minik Grup’a ders veren Burcu Levent ile Sami Genç’e çalışma saati başına 640’ar TL ödenmesi onaylandı.