Dev-İş'ten güneyde çalışanlar için girişim

DEV-İŞ Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı’nın şu ana kadar güneyde çalışan ve kapatılan geçiş noktaları nedeniyle işe gidemeyen Kıbrıslı Türkler ile ilgili olarak herhangi bir uygulama ortaya koymadığını belirterek, durumun takipçisi olacağını duyurdu.

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan ve Covid-19 salgınından dolayı kapatılan geçiş noktaları nedeniyle işe gidemeyen Kıbrıslı Türklerin durumunun henüz netleşmediğini belirten DEV-İŞ Basın Bürosu, güneyde örgütlü PEO sendikasıyla ile iletişimde olduklarını ve durumu takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada, PEO'nun ilgili konuda yapacağı girişimlerin sonuçlanmasının ardından güneyde çalışan Kıbrıslı Türk çalışanlara gerekli açıklamanın iletileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı'nın genel işsizlik duyurusu ve bildirim irtibatları paylaşılırken, duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“DEV-İŞ Covid-19 salgını sebebiyle şu anda işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs’ın Güneyinde örgütlü dost sendikamız PEO ile iletişime geçmiştir. PEO'nun Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığında yaptığı girişimlerde henüz net bir sonucun ortaya çıkmadığını, şu ana kadar Kıbrıslı Türkler ile ilgili olarak herhangi bir uygulama ortaya konulmamıştır. PEO'nun ilgili konuda yapacağı girişimlerin sonuçlanmasına müteakip DEV-İŞ Federasyonu gerekli açıklamayı Güneyde çalışan Kıbrıslı Türk çalışanlarımıza iletecektir.

Geçtiğimiz gün Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığından genel olarak yapılan açıklamanın Türkçe Metnini ekte sunuyoruz.

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı'nın Duyurusu

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren ve yeni duyuru yapılana kadar işsizlerin yeni kaydı, kendileri İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun dairelerine şahsen gelmeksizin kayıt başvurularını fax ya da elektronik posta ile yapabilecekler.

Lefkoşa İlçesi için fax ve e-mail:

1. Lefkoşa Bürosu 22873170 dlonic@dl.mlsi.gov.cy

2. Lakatamya Bürosu 22443718 dlonic@dl.mlsi.gov.cy

3. Latça Bürosu 22815868 dlonic@dl.mlsi.gov.cy

Limasol İlçesi için

1. Limasol Bürosu 25306526 dlolim@dl.mlsi.gov.cy

2. Doğu Limasol Bürosu 25814923 dlolim@dl.mlsi.gov.cy

3. Limasol’un diğer bölgelerindan sorumlu Büro 25306563 dlolim@dl.mlsi.gov.cy

4. İpsona Bürosu 25305796 dlolim@dl.mlsi.gov.cy

Larnaka İlçesi için

1. Larnaka Bürosu 24304532 dlolca@dl.mlsi.gov.cy

2. Aradippu Bürosu 24813302 dlolca@dl.mlsi.gov.cy

Mağusa İlçesi için

1. Derinya Bürosu 23730465 dlopar@dl.mlsi.gov.cy

Baf İlçesi için

1. Baf Bürosu 26821670 dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

2. Poli Hirsofu Bürosu 26821850 dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

Başvuruda İŞSİZLİK KAYDI İÇİN BAŞVURU başlığıyla aşağıdaki bilgiler kaydedilmelidir:

1. Ονοματεπώνυμο – İsim-Soyisim

2. Αρ. Ταυτότητας ή ARC – Kimlik numarası ya da ARC

3. Αρ. Τηλεφώνου επικοινωνίας – İletişim için telefon numarası

4. Όνομα Τελευταίου εργοδότη – Son işverenin adı

Kayıt işlemi, İş ve İşçi Bulma Kurumu görevlisinin başvuru sahibiyle iletişime geçmesinden sonra tamamlanır.

Sosyal Sigorta Kurumu’nun bilgilendirilmesi başvuru sahibine işsizlik belgesi verilmesi şart olmaksızın İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yapılacaktır.

Bazı detaylar…

Uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar da dahil olmak üzere işsizlik kaydının yenilenmesi İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ve Sosyal Sigorta Kurumu’nun bürolarına işsiz kişinin şahsen gelmesi şart olmaksızın otomatik olarak yapılacaktır ve işsizlerin hiçbir hakkı etkilenmeyecektir.

AB üyesi veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi başka bir bir devlette iş arama niyetindeki işsizler ve yeni kayıt yapacak işsizler için bugüne kadar izlenen prosedür olduğu gibi devam edecek, yani bu kişilerin Sosyal Sigorta Kurumu ilçe bürolarına şahsen başvurmaları gerekir.

Buna ilaveten işsizliklerinin başlangıcını ya da sonlanmasını veya işsizlik ödeneğinin başka üye bir devlete aktarılmasını beyan etmek için ilgili kişiler Sosyal Sigorta Kurumu’nun ilçe bürolarına şahsen başvurmaları gerekir.

Sosyal Yardım Dairesi’nin ödenekleri ilgili kişilerin gerekli belgeleri sunmak için bürolara gelmesi şart olmaksızın yatırılacaktır. Devlet yardımı alanların ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların hakları etkilenmeyecektir.”