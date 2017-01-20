DP ile UBP arasındaki yetki karmaşası Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yansıdı. Kurumdaki UBP tarafından atanan müdür ile DP’li yönetim kurulu üyeleri arasında “yetki krizi” baş gösterdi. Kurumun DP’li yönetim kurulu üyeleri Ali Tunçtaşlı, Şevket Şenbülbül ve Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ersin Görsay KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan’a bir yazı yazarak “Tek adam ve despot yaklaşımlardan uzak dur” dedi.

Mert ÖZDAĞ

DP ile UBP arasındaki gerginlik ve anlaşmazlık Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yansıdı. Kurumda UBP tarafından atanan müdürü ile DP’li yönetim kurulu üyeleri arasında “yetki” krizi baş gösterdi.

Bir süredir kurumda patlak veren “kim yetkili” tartışmaları resmi yazışmalara da yansıdı.

Kurumun DP’li yönetim kurulu üyeleri Ali Tunçtaşlı, Şevket Şenbülbül ve Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ersin Görsay KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan’a bir yazı yazarak “Tek adam ve despot yaklaşımlardan uzak dur” dedi.

Söz konusu üyeler KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan’a hitaben yazdıkları yazıyla Erdoğan’ı “yönetim kurulu ile koordineli çalışmaya” davet etti.

DP’li üyelerin KIB-TEK Müdürü'ne yolladıkları yazıda “16 Kasım 2016 tarihli yönetim kurulu toplantısında trafo temini hakkında 29 Eylül 2016 tarihli önerge No 309 sayılı kararın hilafına hareket ettiğinizi ve yönetim kurulu yetkisinde olan bir hususu çalışanlara baskı yaparak iptal ettiğinizi tespit ettik” denildi.

DP’li üyelerin UBP’li müdüre yolladıkları yazıda “16 Kasım 2016 tahihli yönetim kurulu toplantısında trafo temini hakkında 29 Eylül 2016 tarihli önerge No 309 sayılı kararın hilafına hareket ettiğinizi ve yönetim kurulu yetkisinde olan bir hususu çalışanlara baskı yaparak iptal ettiğinizi tespit ettik” denildi.

Yönetim kurulu kararlarının yine yönetim kurulu kararıyla iptal edilebileceğine işaret edilen yazıda Gürcan Erdoğan için “Siz bu karara itaat etmekle mükellef bir memursunuz” diye yazıldı.

Müdür Gürcan Erdoğan’ın uygulamalarından rahatsız olan DP’li Asbaşkan Ersin Görsay’ın imzasını taşıyan ve çalışanların bazı konularda uyarıldığı belgede kurum müdürü Gürcan Erdoğan ima edilerek “En az 4 yönetim kurulu üyesinin imzasını görmeden yürüttüğünüz her karardan şüphe duyunuz ve imzalı yönetim kurulu kararı talep ediniz” denildi, usulsüz uygulamalar yapıldığına işaret edildi.

KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan’ın yönetim kurulu kararlarını iptal etmek ya da uymamakla ilgili tutumunu sürdürmesi durumunda yasal işlem başlatacaklarını da açıklayan DP’li üyelerin sert sözler içeren açıklamasında iptal edildiği söylenen karara ilişkin daha fazla detay yer almadı.

Asbaşkandan amirlere: YK kararlarında 4 imza arayınız!

Bu gelişmeler yaşanırken kurumda bir başka belge dolaşmaya başladı.

Bu kez “Asbaşkan” imzalı bir belge çalışanlara dağıtıldı.

Müdür Gürcan Erdoğan’ın uygulamalarından rahatsız olan DP’li Asbaşkan Ersin Görsay’ın imzasını taşıyan ve çalışanların bazı konularda uyarıldığı belgede kurum müdürü Gürcan Erdoğan’ı ima ederek “En az 4 yönetim kurulu üyesinin imzasını görmeden yürüttüğünüz her karardan şüphe duyunuz ve imzalı yönetim kurulu kararı talep ediniz” denildi.

16 Ocak 2017 tarihini taşıyan ve özellikle amirlerin uyarıldığı uyarı yazısında “Yetkinizi aşan konularda yazılı talimat talep ediniz” yazıldı.

Kurumun DP’li yönetim kurulu üyeleri Ali Tunçtaşlı, Şevket Şenbülbül ve Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ersin Görsay’ın KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan’a yazdığı ve “DESPOT” dediği yazı…

Müdür Gürcan Erdoğan’ın uygulamalarından rahatsız olan DP’li Asbaşkan Ersin Görsay’ın imzasını taşıyan ve çalışanların bazı konularda uyarıldığı uyarı yazısı