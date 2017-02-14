Ders saatleri yine değişti!

Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri değişti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlk ve Orta dereceli okullarda 16 Şubat’tan itibaren okul başlangıç ve bitiş saatlerinde yeniden düzenlemeye gidildi.

Buna göre;

İlkokullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri;

(Pazaresi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) 08:00 – 12:40,

Okul öncesi (4 – 5 yaş grup öğrencileri) dersleri ise 08:00 – 12:00 olarak belirlendi.

İlkokul 3., 4. ve 5. Sınıflarda uygulanmakta olan Pazartesi günü öğleden sonra dersleri,

14:00 - 16:10 saatlerinde yapılacaktır.

Orta dereceli okullarda ise ( Ortaokul ve Lise) ders başlangıç ve bitiş saatleri;

( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) 7.55 -13.05,

(Pazartesi öğleden sonra) 14.00 – 16.00 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Bakanlık ve Öğretmen Sendikalarından oluşan teknik kurulun ortaklaşa aldığı karar, 16 Şubat -16 Haziran 2017 tarihleri arasındaki 4 aylık süreyi kapsıyor..