Derinya ve Aplıç yarın açılıyor

Kıbrıs'ta ilk olarak 23 Nisan 2003'te açılan geçiş noktalarına, yarın iki adet daha eklenecek.



Halen 7 olan geçiş noktası sayısı, yarın saat 12.00'de geçişlere açılacak Mağusa bölgesindeki Derinya ve Lefke bölgesindeki Aplıç barikatlarıyla 9'a yükselecek.



Özellikle söz konusu bölgelerdeki sivil toplum örgütlerinin yıllardır açılması için uğraş verdiği Aplıç ve Derinya barikatları, sancılı bir sürecin ardından geçişlere hazır hale getirildi.



Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, geçtiğimiz mart ayı içinde hem Aplıç hem de Derinya'ya giderek çalışmalar hakkında bilgi almış, incelemelerde bulunmuştu.



Gerekli altyapıyı hazırlama sürecinde tarafların zaman zaman karşılıklı eleştiriler de yaptığı Aplıç ve Derinya kapılarının açılış tarihi, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in 26 Ekim'deki görüşmesinde kararlaştırılarak kamuoyuna duyurulmuştu.



İki kapı yarın saat 12.00'de törensiz açılacak.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu cuma günü yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının Derinya ve Aplıç kapılarıyla ilgili üzerine düşen her türlü yükümlülüğü yerine getirdiğini, gerekli adımların da tamamlandığını belirtmişti.



BM Kalkınma Programı (UNDP) da Lefke-Aplıç ve Derinya kapılarıyla, AB fonlarıyla finanse edilen kapı sayısının 5'e yükseldiğini ve 2006’dan bu yana AB’nin 5 geçiş noktasının açılışına destek için toplam 6.5 milyon Euro harcadığını açıklamıştı.



21 NİSAN 2003'TEKİ TARİHİ KARAR...



Adanın kuzeyinde UBP-DP koalisyon hükümetinin iktidarda olduğu 21 Nisan 2003'te, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü toplantıda aldığı ve dünyada yankı yaratan üç sınır kapısının serbest geçişlere açılmasıyla ilgili kararın üzerinden 15 yılı aşkın süre geçti.

Bakanlar Kurulu, dönemin Başbakanı Derviş Eroğlu başkanlığındaki toplantısında, Güney Kıbrıs’a geçiş için 48 saat önceden izin alma prosedürünün kaldırılması ve 3 sınır kapısından kimlik kartı veya pasaport gösterilerek geçişlerin yapılabilmesi kararı aldığını duyurmuştu.

Aynı şekilde,Kıbrıs'ın güneyinden, kuzeyine gelecek kişilerin de pasaportlarını sunarak ve mühürlenmiş bir belge alarak geçişlerine imkan tanıyacak düzenlemeye gidilmişti.

Kararın gerekli düzenlemelerin ardından Ledra Palace, Beyarmudu ve İki Buçuk Mil barikatlarında başlayacağı açıklanmıştı.



Kıbrıs'ta, 1974’ten 23 Nisan 2003 öncesine kadar, Ledra Palace, Beyarmudu ve Akyar geçiş noktalarından çok sınırlı olarak geçişler yapılabiliyordu.

