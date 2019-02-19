Derideki Renk Değişikliklerinde Kozmetik Kamuflaj

Vitiligo (Alaca hastalığı) başta olmak üzere deride renk değişikliği ile seyreden birçok deri hastalığı, depresyon, özsaygı kaybı, yaşam kalitesinin bozulması ve duygusal bozukluk gibi psikolojik değişikliklere neden olabilmekte ve hastalar açısından sıkıntı verici olabilmektedir. Suya dayanıklı, açık veya opak çeşitli kozmetik ürünler derideki renk değişikliklerinin etkili ve doğal bir şekilde kapatılmasını sağlayabilmektedir. Bu ürünler ayrıca ilaç tedavileri ile birlikte veya cerrahi işlemlerden sonra iyileşme sürecinde de kullanılabilmektedir.

Makyajın yapılması ve anlaşılması önemli bir husustur, çünkü sonuçta öncekinden farklı bir görünüm kısaca hileli bir görüntü oluşmaktadır. Buradaki amaç derinin sağlığını bozmamak, kişinin daha iyi ve güzel hissetmesine, motivasyonuna sebep olmaktır.

Makyaj, insanlığın erken tarihinde yaygın kullanılan bir işlem değilmiş. O dönemlerde savaşlarda düşmanları korkutmak, karşıt cinsi etkilemek, anlatılan savaş ve av hikayelerini daha etkileyici hale getirmek amacı ile dekoratif malzeme olarak kullanılmaktaymış. Bilinen en eski makyaj Eski Yunan ve Roma’da zengin, sosyokültürel seviyesi yüksek insanlar tarafından yapılmaktaymış.

KAMUFLAJ MAKYAJ

Makyaj, kamuflaj amacı ile ilk kez İkinci Dünya Savaşı sonrası vücutlarında büyük yanıklar bulunan pilotların rehabilitasyonunda kullanılmıştır. Günümüzde ise kozmetik kamuflaj cerrahi veya ilaç tedavileri ile düzeltilemeyen doğumda ya da sonrasında ortaya çıkan bozuklukların tedavisinde yer almaktadır. Bu ürünler için göz önünde bulundurulması gereken nokta, bunların güzellik, cazibe veya modaya uyum sağlamak yerine kişilerin deri renklerindeki bozuklukları azaltmak veya düzeltmek amacı ile üretilmiş olmalarıdır.

Kozmetik kamuflaj uygulandığı alandaki renk değişikliğini gizlemek, renk değişikliğini tamamen kapatmak veya normal deri ile renk değişikliği arasındaki kontur farkını ortadan kaldırmak amacı ile kullanılmaktadır. Kullanılan tekniklerin esas amacı ilaç tedavisi veya cerrahi tedaviler ile gerilemeyen renk değişikliklerinin daha kabul edilebilir hale getirilmesidir. Önemli olan hastanın sosyal olarak normal fonksiyonlarını sürdürebileceği öz güvenin oluşturulmasıdır. Sosyal alanlara yeniden giriş kamuflaj kozmetikleri ve tekniklerinin kullanımı ile hızlandırılabilir.

SANATSAL UYGULAMA!

Kamuflaj tedavisi cilt doktorları ve kozmetik cerrahlar tarafından sanatsal bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Kamuflaj prensipleri, kullanılan birçok makyaj tekniğinin adaptasyonu sonrası ortaya çıkmıştır. Tedavinin başarısı uygulamayı yapan kişinin doğru formülasyonda, kaliteli ürün kullanımı ve uygun makyaj tekniklerini kullanmasındaki becerisine bağlı olarak değişmektedir. Cilt doktoru öncelikle tedavi gereken alanın kamuflaj için uygun olup olmadığına, sonrasında uygulanabilecek en uygun formülasyondaki kamuflaj ürününe karar vermelidir.

Kamuflaj tedavisinde amaç derideki renk değişikliğinin kapatılması veya normal deri rengi ile ton farkının azaltılmasıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu ürünler özellikle Avrupa ülkelerinde kozmetik alanında hizmet veren birçok firma tarafından üretilmekte ve halkın kullanımına sunulmaktadır.

Kamuflaj makyajı için genellikle opak, krem veya parafin bazlı hazırlanan ürünler kullanılmaktadır. Bu ürünlerin rengi cildin ayrıntılarına, tüm etnik cilt tonlarına uygun olmalı, ciltteki renk bozukluklarının tüm tiplerini eşit kapatabilmeli, yağmurda, yüzmede, aktif sporlarda, yıkanmaya dayanıklı olmalı, uzun etki göstermeli, kolay uygulanabilmeli ve cilt pürüzsüz görünmelidir.

Bazı kamuflaj ürünlerinin güneşten koruyucu özellikleri de bulunmaktadır.

Kozmetik makyaj için farklı ürün formları bulunmakta ve uygulamaya başlamadan önce işlem sonrası oluşacak rengi tahmin etmek zor olmaktadır. İyi bir final rengi elde etmek için birden fazla rengin karışımı gerekebilir. Ancak üçten fazla renk kombine edilmemelidir. Yapılan işlem uzun vadeli ve masraflı bir uygulamadır.

Kozmetik makyaj uygulaması, bayanlar tarafından uygulanan günlük makyajdan farklılıklar içermesinden dolayı mutlaka bu işin uzmanı kişiler tarafından yapılmalıdır.

SOSYALLEŞMENİN GEREĞİ

Sonuç olarak makyaj genellikle kadınlar tarafından tercih edilmekte ve daha çok mevcut durumlarından daha iyi bir görünüm elde edebilmek amacı ile kullanılmaktadır. Kamuflaj tedavisi de cilt üzerinde meydana gelen renk değişikliklerinin kullanılan kamuflaj ürünleri ile gizlenmesi, kapatılması amacı ile uygulanan bir tür makyaj olarak kabul edilmektedir.

Kozmetik kamuflajın erkek hastalarda kullanımı bazı problemlere neden olmaktadır. Örneğin makyaj daha çok kadınlar tarafından tercih edilmekte ve erkekler makyaj ürünlerine, onları uygulama ve çıkartma tekniklerine yabancı kalmaktadırlar. Ayrıca erkekler kadınlara oranla daha kaba bir cilde sahip olmakta, en önemlisi de erkeklerde sakal bulunmaktadır. Bu yüzden erkeklerde normal bir görünüm elde etmek için ince ayrıntıları yeniden oluşturmak çok önemlidir. Her ne kadar erkekler için uygulaması zor olsa da derideki renk değişikliğinin kapatılmasında kamuflaj oldukça sık kullanılmaktadır.

Sonuç olarak insan doğası gereği sosyalleşme içerisindedir ve kişisel görünümle kişisel kimlik gelişimi toplumun diğer üyeleri ile etkileşimden etkilenmektedir. Yüz ve vücudun görünür alanlarında bulunan ve anormal olarak algılanan ciltteki bir değişiklik, kişilerde önemli psikolojik bozukluğa neden olabilmektedir. Uygulanan kamuflaj sonrası hastaların sosyal hayata geri dönüşlerinde ve yaşam kalitelerinde anlamlı bir artış olmaktadır.