Derbide gol çok, kazanan yok: 3-3

K-Pet Süper Lig’de 18’inci haftanın kapanış maçında Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı karşı karşıya geldi. Bölge derbisi mücadelesinde toplam 6 gol atılırken 90 dakika 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Her iki takımın da öne geçtiği derbide Baf Ülkü Yurdu’nun sayıları Joseph, Erdinç ve Hafız’dan geldi. Binatlı’nın sayılarını Paulo, Victory ve Jorge kaydetti. Maç sonu olayların yaşandığı derbi beraberlikle tamamlanırken Baf Ülkü Yurdu puanını 26, Binatlı 15 yaptı. Ligin 19’uncu haftasında Baf Ülkü Yurdu, Gönyeli’ye konuk olacak. Binatlı ise Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.

STAT: Üner Berlap Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran**, Emine Yarkın***, Sabriye Atikoğlu***

BAF ÜY

Erdoğan Nay*

Joseph Obidiaso***

Lawal Murtadah*

Ahmet Hatay**

Fikri Arslan**

Mehmet Göktaş

(Dk.12 Tahsin)*

İbrahim Hatay*

Azat Tip*

Hasan Sedatgil**

(Dk.84 Berk)

Erdinç Börekçi***

Hafız Konkoni***

TD: Kemal Yürekli

BİNATLI

Salih Beyoğlu*

Hüseyin Taşçı**

Muammer Tip*

Sertaç Özbilin**

Burak Sarıkaya**

Rahmi Çelik**

(Dk.76 Abdullah)*

Omodiagbe Victory***

Paulo Sergio**

(Dk.63 H. Nalbant)*

Vinicius Jorge**

Zihni Temelci*

Alattin Yavuz**

(Dk.90+2 M. Süzgen)

TD: Gökmen Davutoğlu

GOLLER: Dk.37 Joseph Obidiaso, Dk.65 Erdinç Börekçi, Dk.71 Hafız Konkoni (BÜY) - Dk.21 Paulo Sergio, Omodiagbe Victory, Dk.78 Vinicius Jorge (Binatlı)