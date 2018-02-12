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Denktaş'tan taziye mesajı

Denktaş'tan taziye mesajı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.
Denktaş, Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yayımladığı mesajında; “Zeytin Dalı Harekâtı’nda, operasyon sırasında bölücü terör örgütlerinin hain saldırılarında şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısı Türk Milleti’nin bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün de yüreğimizi dağlamıştır. Derin üzüntüsünü yaşadığımız kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz Türk Milletine başsağlığı, sabır ve metanet diliyoruz” ifadelerini kullandı. 

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, vatan toprakları uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle anarken, mesajında “Bekamızı savunan kahraman Mehmetçiklerin Allah yar ve yardımcısı olsun” dileğinde bulundu. 

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