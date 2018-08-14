Denktaş’tan çağrı: Olağanüstü halden geçiyoruz, birlik olun

Ayşe GÜLER

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Meclis’e ve topluma ‘birlik olun’ çağrısı yaptı.

Denktaş, “Kol kola girerek, sıkıntı dönemi aşmak için birlikte hareket etmek gerekir. Birbirimize daha fazla destek olan dönem yaşatmalıyız.” dedi.

‘Tasarruf’ çağrısı da yapan Denktaş, “Dolar bize uymuyorsa, biz dolara uymalıyız.” şeklinde konuştu.

Olağanüstü bir halden geçildiğini belirten Denktaş, Bakanlığa 5 gündür bisikletle gidip geldiğini kaydetti.

Denktaş’ın açıklamaları özetle şöyle: Ülke gelirlerinde kayba uğruyorsak, bunun karşılığında bir de gelir koymak zorundayız. Casinoların vergilerini artırmak ve birkaç öneri ile bu kaybı, dengelemeye çalıştık. Bu krizin cebimizi daha az yakması mümkün değil. Toplumsal seferberlik gerektirir. Hükümetler elinde olan imkanlar çerçevesinde gerekli kararları alır. Devlet dairelerinden başlayarak, odalarda 2 klima varsa birini çalıştırarak, izaz ikramı kısarak tasarruf yapmalıyız... Döviz durmuyor. Döviz arttıkça bu ürünlerin fiyatları da artacak. Arttı diye bağırarak, şikayet etmek yerine tasarruf tedbirlerini almak lazım. Elektrik ve akaryakıt bu ülkede önlenemeyeceğimiz noktadadır. İşe 5 günden beridir bisikletle gidip, geliyorum. Havalar yavaş yavaş serinliyor. Dolar bana uymadığına göre ben çareyi bisiklette buldum. Olağanüstü bir halden geçiyoruz. Euro’ya geçelim önerileri var. Teknik olarak mümkün değil. Yarın Euro’ya geçtik, tarım ödemelerine geldik… Bu sene kuraklık da felaket vurdu. Türkiye’nin kapısını çaldık, ‘Euro ver, çiftçiyi ödeyeceğiz’ dedik, vermeyecek. Uluslararası camianın bakış açısını çok iyi analiz etmek lazım. Bugün açıklanan tedbirlerin üzerinde 2 haftadır uğraşıyoruz. Kol kola girerek, sıkıntı dönemi aşmak için birlikte hareket etmek gerekir. Birbirimize daha fazla destek olan dönem yaşatmalıyız. Fikirsel ayrılıklarımız, partisel ayrılıklarımızı tartışacak önümüzde çok zaman vardır. Bu dönem birbirimize destek ve birlik olma zamanıdır.”