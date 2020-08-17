Deniz yoluyla yolcu sayısına sınırlama

Sağlık Kurulu’nun önerileri Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.



Şu kararlar alındı.



DENİZ YOLUYLA GELİŞLERE KISITLAMA



1 Temmuz’dan 16 Ağustos’a kadar adanın kuzeyine

37 bin 500 yolcunun hava,

13 bin 195 yolcu deniz yoluyla giriş yaptığı bildirildi.



Deniz yoluyla 66

Hava yoluyla 33 yolcu Covid-19 pozitif çıktı.



“Risk faktörü deniz yoluyla gelişlerde daha yoğundur” dendi.



Deniz yoluyla yolcu sayısının günde 250 ile sınırlandırılması ayrıca ülkedeki PCR Test sonuçları çıkıncaya kadar limanda beklemeleri kararlaştırıldı.

RASTGELE TESTLER ARTIRILACAK



Ada’nın kuzeyinde yapılan rastgele test sayısının artırılması kararlaştırıldı.

Özellikle güneye geçişlerde, tesadüfi seçilecek kişilere daha fazla test yapılacağı belirtti.

Yurt dışından gelen yolculara da rastgele testler yapılacak.

1 Temmuz- 16 Ağustos arası hava yolu ile 37500, deniz yolu ile 13195 kişi geldi. Deniz yolu 66, hava yolu 33 pozitif vaka çıktı. Risk faktörü deniz yolu ile gelişlerde daha fazla olduğu saptandı. Deniz yolu ile gelen yolcu sayısı günde 250’ye indirildi. Deniz yolu ile gelen yolcular ülkede yapılan test sonuçları çıkana kadar limanda bekleyecek. Tesadüfi test uygulamasının sayısı artırılacak. Güneye gidenlere tesadüfi testler yapılacak. Riskin yüksek olduğu noktalarda rastgele testler sıklaşacak. Ercan ve limanlardan girenlere rast gelen testler yapılacak. Türkiye’de gemiye veya uçağa binmezden önce PCR test sonuçlarının kontrol edilmesi için yeni bir uygulama devreye sokulacak. TC Sağlık Bakanlığı ile temasa geçilerek bir adım atılacak.

TÜRKİYE’DE KONTROL

Türkiye’de gemi ya da uçağa binilmeden önce PCR test sonuçlarının kontrol edilmesi yönünde yeni bir

uygulama yapılacak.



“PCR Test sonuçları daha güvenli kontrol edilecek” dendi, detayları açıklanmadı.

66 vakanın 25’i hastanede tedavi görürken geriye kalan vakalar belirlenen otellerde gözetim altında tutuluyor. Konaklama tesisi için düzenlemeye gidilecek. Eğlence merkezlerindeki mekan içindeki sayının nasıl kontrol edileceği, uyulmaması noktasında alınacak kapatma kararları konusunda çalışma yapılacak.





MERKEZİ KARANTİNA KOŞULLARI



25 Covid-19 vakalar hastanede tedavi görürken, diğer vakaların hastane dışında gözetimde tutulduğu belirterek, “Hastanede tedavisi gerekmeyen ancak pozitif çıkan vakalar” ile “temaslıların” merkezi bir noktada konaklaması kararlaştırıldı.



Maliye Bakanlığı’nın bu yönde adım atacağı belirtildi.

Eğlence merkezleriyle ilgili denetimler hakkında düzenlemeler ve maske zorunluluğu hakkında Sağlık Bakanlığı düzenleme yapacak.

Kamuda çalışma yaşamı içerisinde risk grubunda olan bireyler için gerekli esnekliğin alınması, inisiyatifin ilgili birimlerce alınması üzerinde durumda.

Kamuda risk grubu içinde olan bireylerin her bakanlığın tedbirleri alması konusunda görüş birliği var. 21 Ağustos’ta Eğitim ve Sağlık bakanları ortak basın toplantısı ile eğitimin hangi tarihte nasıl başlanacağını açıklayacak. Eğitimin daha seyrek yapılacağı çalışılıyor.

OKULLAR NE OLACAK?



21 Ağustos’ta Eğitim ile Sağlık Bakanlıkları ortak basın toplantısı düzenleyerek eğitime nasıl başlanacağını açıklayacak.

Eğitimde gün bazında ayrıştırmaya giderek ‘öğrencilerin fiziki olarak daha seyrek olması’ üzerinde duruldu.

Online ve yüz yüze eğitim birlikte düşünülecek.

Eğlence yerleri ve düğünler konusu da Bakanlar Kurulu’nda tartışılacak, yeni kararlar üretilecek.