Deniz Plazalarda Müzik ve Kitap  

Deniz Plazalardaki kitap bölümlerinde başlatılan müzik dinletileri devam ediyor. Kitapseverler, haftada iki gün kitap alışverişlerini canlı müzik eşliğinde yapıyorlar.

Mağusa Deniz Plaza ve Lefkoşa Deniz Plaza’da her Çarşamba ve her Cumartesi; Girne Deniz Plaza’da ise her Salı ve her Perşembe günleri müzik dinletileri var.

Mağusa Deniz Plaza’da Yahya ile Hüseyin gitar ve keman dinletisi; Lefkoşa Deniz Plaza ve Girne Deniz Plaza’da ise İbrahim Özbaskın ile Cihan Er ikilisi flüt ve gitar (Veya Akordeon) dinletisi sunuyorlar.

Müzik dinletileri Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 16:30 - 17:30 saatleri arasında; Cumartesi günleri ise 14:30 – 15:30 saatleri arasında devam ediyor.