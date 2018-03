Kamuoyunda ‘yapılandırma çalışmaları’, 4 yıl uzatılan sözleşme ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle gündemden düşmeyen Ercan Havaalanı’nı işleten, Taşyapı Group’un sahibi Emrullah Turanlı, devletten 100 milyon TL alacağı olduğunu iddia etti.

“Kıbrıs’ın bütçesi neden düzeldi, bir sorun… 44 yıldır bu havaalanı Kıbrıs Türk halkının elindeydi, oradaki yöneticiler yönetti. Hayatlarında 100 milyon TL aldıkları olmuş mu bir sorun. Bu sizin malınız, benim değil…”

“O rezilliğin, pisliğin içerisinde Ercan’ı işletiyorduk, cebinizden ne kadar para ödüyordunuz diye kendi kendinize sorun…”

“Havayolu şirketlerinden 6 milyon Euro, 25 milyon Euro KDV, CAS şirketinden de 2 milyon Euro alacağımız var. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından denetleniyoruz, gocunmuyoruz.”

Ayşe GÜLER

Kamuoyunda ‘yapılandırma çalışmaları’, 4 yıl uzatılan sözleşme ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle gündemden düşmeyen Ercan Havaalanı’nı işleten, Taşyapı Group’un sahibi Emrullah Turanlı, devletten 100 milyon TL alacağını olduğunu savundu.

“Paramızı alamıyoruz. Buna rağmen her şeyi fazlasıyla yerine getiriyoruz. Hiçbir ödeme eksiğimiz yok. Fazlası var, eksiği yok…” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Turanlı, geçtiğimiz yıl devlete 120 milyon Euro dışında, 130 milyon TL de ödeme yaptıklarını belirtti.

Turanlı, “Kıbrıs’ın bütçesi neden düzeldi, bir sorun… 44 yıldır bu havaalanı Kıbrıs Türk halkının elindeydi, oradaki yöneticiler yönetti. Hayatlarında 100 milyon TL para aldıkları olmuş mu bir sorun. Bu sizin malınız, benim değil…” dedi.

“O rezilliğin, pisliğin içerisinde Ercan’ı işletiyorduk, cebinizden ne kadar para ödüyordunuz kendi kendinize sorun…”

Hakkında çıkan eleştirilere de sert yanıt veren Turanlı, “İşi, 3-5 yalancının menfaatine çevirmek için yalan yazmanın ne anlamı var? O rezilliğin, pisliğin içerisinde Ercan’ı işletiyorduk, cebinizden ne kadar para ödüyordunuz kendi kendinize sorun…” şeklinde konuştu.

Turanlı, “Hizmet alıyorsunuz, 130 milyon Euro da para aldınız, ciddi yatırım yapıyoruz her sene de 100 milyon TL’nin üzerinden gelir paylaşımı alıyorsunuz. İnsanı biraz motive edin…” dedi.

“Mahsuplaşma talep ediyoruz”

Devletteki alacaklarıyla ilgili ‘mahsuplaşma’ talep ettiklerini, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Turanlı, “Hesaplardan, KDV’lerden bu rakamın mahsup edilmesini istiyoruz.” dedi.

Turanlı, havayolu şirketlerinden 6 milyon Euro, 25 milyon Euro KDV, CAS şirketinden de 2 milyon Euro alacaklarının bulunduğunu söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından denetlendiklerini ifade eden Turanlı, “Denetimlerden gocunmuyoruz. Ama bir ahlaksızın söylediği yalanları da kaale almayın” dedi.

“Her önüne gelen yalan söylüyor”

Sözleşmede sıkıntı olmadığını, yükümlülüklerini harfi harfine yerine getirdiklerini söyleyen Turanlı, “Gece gündüz çalışıyoruz. Havaalanı bitmek üzere… Hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Turanlı özetle şöyle devam etti: Her önüne gelen yalan söylüyor. Çok mükemmel, güzel, işimizi yapmaya devam edeceğiz. Hizmet vermeyi sürdüreceğiz.

Bu ahlaksızlıklar, ne kadar utanmazlar ki bu yalanları ortaya çıkarıyor. Her önüne gelenin söylediğini ya da her yalanı kaile almak zorunda mısınız? Ben anlamıyorum. Kurulmuş bir şirketimiz var. T&T… Kimseyle derdimiz yok. Her söylenen yalana her gün cevap vermek zorunda değilim. Tamamen yalan. Bir kelime doğru yok.

“Pist %55, terminal binası %60 tamamlandı”…

Çalışmalarla ilgili de bilgi veren Turanlı, havaalanındaki pist inşaatının %55’inin, terminal binasının ise %60’ının tamamlandığını dile getirdi.

Çalışmaların birçoğunun bittiğini, herhangi bir problem olmadığını dile getiren Turanlı, yalnızca yurt dışından gelecek malzemelerin beklendiğini kaydetti.

Turanlı, projelerin geç onaylanmasından dolayı da projenin açılmasının Haziran 2019’u bulacağını ancak çalışmaları bu yılın sonuna yetiştirmeye çalıştıklarını aktardı.