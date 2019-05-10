Demokrasiyi tasarlayanlar ödüllendirildi

Didem MENTEŞ

Yenidüzen Gazetesi’nin Avrupa Kültür Vakfı’nın (European Cultural Foundation) desteği ile düzenlediği “Demokrasiyi Tasarlıyorum” başlıklı tasarım yarışmasını kazananlar ödüllendirildi.

Avrupa’da gelişen ırkçılığa karşı mücadeleyi güçlendirmek ve Avrupa Birliği yurttaşlarına demokrasiye etkin katılım sorumluluklarını hatırlatmayı içeren tasarım yarışmasının ödül töreni, dün akşam, 9 Mayıs Avrupa Günü’nde K.T. Gazeteciler Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Derya Beyatlı’nın Proje Koordinatörlüğü’nü yaptığı Demokrasiyi Tasarlamak Projesi çerçevesinde düzenlenen yarışmanın ödül törenine, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs İrtibat Ofisi Basın Ataşesi Alexandra Attalides de katılarak dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Ödül Törenine ayrıca AB Program Destek Ofisi Başkanı Arttu Makipaa katıldı.

26 Mayıs Pazar günü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanılmasını teşvik eden tasarımlarıyla, 1’inci gelen Selma Gürani 5000 TL, 2’inci gelen Salih Yücebaş 3000 TL, 3’üncü gelen Altan Muslu ise 1500 TL’lik ödülün sahibi oldu.

Yarışmada ayrıca tasarımları sergilenmeye değer bulunan Jasmine Dinand, Özge Luricinalı ve Mustafa Kemal Çağlar’a sertifikaları verildi.

Tasarımlarıyla yarışmaya katılım gösterenlere de Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ile Proje Koordinatörü Derya Beyatlı tarafından birer katılım belgesi takdim edildi.

Törende 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla da Avrupa Parlamentosu’nun 26 Mayıs tarihinde düzenlenecek AP seçimlerine katılım videosu izlendi.

Mutluyakalı: “Yarışma AP seçimleri öncesinde bir farkındalık yaratmak için yapıldı”

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, 9 Mayıs Avrupa Günü olması dolayısıyla yarışmayı bu özel günde yapmak istediklerini anımsattı. “Aslında çoklu kimliklerimiz içinde, Avrupa Birliği kimliğimiz, önemsediğimiz değerimiz” diyen Mutluyakalı, bu kimliğin özellikle Kıbrıs coğrafyasında bizler için birliği, insan haklarını ve demokrasiyi temsil ettiğini söyledi. Mutluyakalı, “umarız ki önümüzdeki AP seçimleri, Avrupa’daki sesimizi güçlendiren yeni bir yol olur” dedi.

Çoğu zaman Kıbrıs’ın trajediler ve sıkıntılarla anıldığını aktaran Mutluyakalı, içinde bulunduğumuz “tünelde hangi yana bakarsak bakalım bazen bizlere umutsuzluk veriyor ama tüm bunlar içinde bize hep Avrupalıyız diyen daha modern, daha çağdaş daha birbirine kenetli hayatı hak ediyoruz diyen bir yanımız var” ifadelerini kullandı. Mutluyakalı, Bu yarışmanın Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde bir farkındalık yaratmak için yapıldığını belirterek, “özellikle de son süreçlerde ötekileştirmenin, ırkçılığın yükseldiği bir Avrupa var. Ona karşı sesimizi gidelim diğer Avrupalı yurttaşların sesi ile birleştirelim, daha güçlü olalım, daha özgürlükçü daha demokrat, daha eşitlikçi insanlar seslerini birleştirebilsinler diyeydi” dedi.

“Sizler yaratıcıklarınızla fikirlerinizle katıldınız” diyen Mutluyakalı, Avrupa Kültür Vakfı ve Yenidüzen’in yarışmayı birlikte organize ettiğini anımsatarak, tüm katılımcılara, seçici kurul üyelerine, Avrupa Parlamentosu’na ve tüm değerleri yaşatmaya çalışan herkese teşekkür etti.

Beyatlı: “Avrupa genelinde bir proje çağrısı yaptılar”

Proje Koordinatörü Derya Beyatlı ise 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerine Kıbrıslı Türklerin % 3 gibi bir katılımı olduğunu anımsatarak, Avrupa Kültür Vakfı’nın desteği ile Kıbrıslı Türklerin Avrupa’ya seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Avrupa Kültür Vakfı’nın “Demokrasi Yaratıcılık İster” hibe programı olduğunu gördüklerini aktaran Beyatlı, “% 3’lük rakamı daha yukarılara nasıl çıkartabiliriz diye düşündük ve sizlerden gelen ilgiyle ‘Demokrasiyi Tasarlayabiliriz’ dedik, proje böyle doğdu” dedi. Avrupa Kültür Vakfı’nın Amsterdam merkezli bir örgüt olduğunu aktaran Beyatlı, “Avrupa’da yükselmekte olan ırkçılığa karşı demokrasiye, insan haklarına, barışa, kısaca AB değerlerine inananlar olarak hep birlikte sesimize sahip çıkalım dediler. Bütün Avrupa genelinde bir proje çağrısı yaptılar. Biz de ona katıldık. Ve diyoruz ki 26 Mayıs seçimlerinde biz de Kıbrıslı Türkler, Avrupa Yurttaşları olarak kendi sesimizi sandığa taşıyalım” şeklinde konuştu.

Beyatlı, 9 Mayıs Avrupa Günü’nde demokrasiyi tasarlayanlara ve ödül törenine katılanlara teşekkür etti.

Attalides: “Yapacağımız seçim geleceğimizi belirleyecektir”

“Bugün demokrasiyi ve yaratıcılığı kutlamak üzere aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Avrupa Parlamentosu Kıbrıs İrtibat Ofisi Basın Ataşesi Alexandra Attalides, bu tür projelerin kendilerine Avrupa’nın neyi temsil ettiğini ve yurttaşlarının hayatlarını nasıl etkilediğini hatırlatmakta olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun ilk kez Haziran 1979 yılında seçildiğini hatırlatan Attalides, kırk sene önce, genç Avrupalıların birbirlerini öldürmeye zorlandığını, sonuç olarak İkinci Dünya Savaşı’nda 55 milyon kişinin öldürüldüğünü anımsattı.

Attalides, şöyle konuştu: “Avrupa Birliği İkinci Dünya Savaşı’nın vehametini yaşamış ileri görüşlü Schumann ve Monet’in vizyonlarının öncülüğünde devam eden bir projedir. İnsan onuru, özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları değerleri üzerine kurulmuş Avrupa Birliği bir özgürlük ve insan hakları meşalesidir. 60 yıldır barış ve refahı yaşayan AB bugün yeni bir uluslar arası siyaset ve geopolitik gerginlik dalgasının ve yeni çağ güç kavgasının sarmalındadır. Devam etmekte olan Brexit müzakereleri, ayrılmanın belirsizliklerini ve AB korumasını terk etmenin risklerini ortaya koymuştur. Brexit tartışması ayrıca yıllardır birlikte çalışan AB ülkelerinin nasıl yakın işbirliği içerisine girdiklerini ve bu büyük ailenin üyesi olmanın faydalarını göstermiştir. Bu faydalar bazen sadece onları kaybetme ihtimali belirdiği zaman ortaya çıkabiliyor. Belki de bu yüzden kamu araştırmalarında AB’ye destek rekor bir seviyeye çıkmıştır. % 80’imiz bizi birleştiren unsurların bizi bölenlerden çok daha fazla olduğuna inanıyoruz. Bu inanç sandığa yansımalıdır. Dünyadaki en büyük ortak pazara sahibiz. Değerlerimiz ve geleneklerimiz insan onuru, özgürlük, demokrasi, hukuk ve barış yaşam şeklimizdir”

“Geleceğimize gelin biz karar verelim”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’nin önceki günkü konuşmasından bir kısmı aktaran Attalides, “bir yol ayrımında olduğumuza şüphe yoktur. Mayıs sonu sandığa gittikleri zaman yurttaşlarımızın yapacağı tercihler Avrupa’nın geleceği üzerinde önemli bir rol oynayacaktır. Avrupalıları, kıtanın İkinci Dünya savaşı sonrası tarihi boyunca en karanlık günlerinde bile bir araya getiren ve en büyük zorluklarını aşmalarına yardımcı olan unsur dayanışma olmuştur. Artık “eski” ve “yeni” üye ülkeler terimlerini kullanmıyoruz. Helsinki’den Lefkoşa’ya, Lizbon’dan Bükreş’e ve Varşova’ya dek tek bir Avrupayız” hatırlatmasını yaptı.

Attalides, Avrupalılar olarak 26 Mayıs tarihinde ihtiyaçlarımız, değerlerimiz ve dünya görüşlerimiz doğrultusunda kendi inançlarımızı ifade etmek için sandığa gitme çağrısı yapıldığını belirterek, “yapacağımız seçim geleceğimizi belirleyecektir” dedi.

Alexandra Attalides, Avrupa’nın Avrupalıların desteğine, başarılarını kutlamaya ve korumaya ve 26 Mayıs tarihindeki AP seçimlerinde, aynı zamanda bir sorumluluk da olan oy kullanma haklarına sahip çıkmalarına ihtiyacı olduğunu aktararak, “geleceğimize gelin biz karar verelim” şeklinde konuştu.