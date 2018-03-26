Değirmenlik puanı 90’da kurtardı: 2-2

STAT: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, Cafer Bayraktar, Kaan Koday

DEĞİRMENLİK: Mustafa, Gençali, Fehim, Yusuf, Özner, Osman, Halit (Dk.68 Kayhan), Celal, Hasan, Necati (Dk.68 Turan), Süleyman

B. BAĞCIL: Emre Sağnak, Fırtına, Ferda, Ahmet, Amstrong, Isac, Mustafa, Murat (Dk.71 Cemil), Berkem, Hüseyin (Dk.89 Emre Yılmaz), Andreas

GOLLER: Dk.70 Celal, Dk. 90 Turan (Değirmenlik),Dk.64 Fırtına, Dk.76 Amstrong (Bostancı Bağcıl)

K-Pet Birinci Lig’in 24. haftasında Değirmenlik konuk ettiği Bostancı Bağcıl ile 2-2 berabere kaldı. Değirmenlik’in gollerini 70. dakikada Celal ve 90. dakikada Turan kaydederken, Bostancı Bağcıl’ın golleri 64. dakikada Fırtına ve 76. dakikada Amstrong kaydetti. Alınan bu sonuçla Değirmenlik 30, B.Bağcıl 29 puana yükseldi.