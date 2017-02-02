Değirmenlik kupanın dışında kaldı: 3-1

STAT: M. Özkayım Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

OZANKÖY: Feyyaz Gül, Hüseyin Haşimoğlu (Dk.15 Murat), Saydam Soy, Dalyan Ener, Mehmet Kanat, Hasan Yanaroğlu, Ali Kopça, Cemil Şenkahraman, Bekir Yıldız (Dk.75 Ahmet Biçen), Burak Koçar (Dk.65 Hüseyin Çakmak), Nedim Biçen

DEĞİRMENLİK: Hasan Alpözgenler, Gençali Kumaş, Rifat Kanıöz (Dk.75 Birkan), İbrahim Yıldız (Dk.67 Kayhan), Osman Kaya, Haşim Girgen, Haşim Girgen (Dk.60 Emre İmam), Ümitcan Babahan, Wederson Miranda, Yaşar Şah, Fehim Yılmaz, Uğur Aktaş

GOLLER: Dk.32 Bekir Yıldız, Dk.53 Burak Koçar, Dk.71 Nedim (Ozanköy) – Dk.89 Wederson Miranda (Değirmenlik)

Koopbank Kıbrıs Kupası’nda seri başı ekiplerden Değirmenlik, 1. Turda organizasyona veda etti. Birinci Lig ekibi Ozanköy’e konuk olan Değirmenlik rakibine 3-1’lik skorla mağlup oldu. Ozanköy’e galibiyeti getiren goller 32’de Bekir Yıldız, 53’te Burak Koaçr ve 71’de Nedim’den gelirken, Değirmenlik’in tek sayısını 89’uncu dakikada Brezilyalı oyuncu Miranda filelere gönderdi.

Haşimoğlu üzdü

Karşılaşmanın henüz başında Ozanköy’den Hüseyin Haşimoğlu talihsiz bir olay yaşadı. Henüz ilk dakikalarda ikili mücadele sonrasında deneyimli futbolcunun ayak bileği çıktı. Kötü bir sakatlık yaşayan Haşimoğlu’na ilk müdahale sahadaki sağlık ekibi tarafından yapılırken, daha sonra stada ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Oyuncunun sezonun kalan kısmında forma giyme ihtimali zor görünüyor.