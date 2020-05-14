Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi yapıldı

Ülkemizi de etkileyen Coronavirüs salgını nedeniyle, aktif olarak çalışan ve hizmet vermeyi sürdüren Değirmenlik Belediyesi bugün tüm personeline COVID 19 hızlı testi yaptırdı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, ilk günden beri özveriyle çalışan özellikle Sağlık Şubesi personeli, Gündüz Bakım Merkezi çatısı altında çalışarak gıda dağıtımında görevli bulunan personeli, Temizlik Şubesi, Şantiye’ye bağlı tüm ekipler, Su Bölümü, Zabıta Birimi, Vezne çalışanları olmak üzere, tüm çalışanlara Mağusa Devlet Hastanesi aracılığı ile test yapıldığını kaydetti ve tüm personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Ali Karavezirler, başta Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu olmak üzere, ekibinde yer alan; İdare Amirleri Mustafa Yaver, Hüseyin Karcı, Hemşireler Gülten Tunç, Elif Durmuş ve görevli Soner Sarılar’a, ayrıca tüm Mağusa Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti.

Meriç’te bulunan Gündüz Bakım Merkezi’nde gerçekleşen tetkikler sırasında “Hemşireler Günü”nü de unutmayan Başkan Ali Karavezirler, Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu, Yüksek Hemşire Laden Serinsu Konuşur ile birlikte, Mağusa Devlet Hastanesi hemşireleri Gülten Tunç ve Elif Durmuş’a çiçek takdim etti.