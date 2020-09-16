Kuir Kıbrıs Derneği, destek hattını güçlendirmek için kampanya başlattı.

“Dayanışma Kumbarası ile Birlikteliği Güçlendir!” sloganlıyla başlatılan kampanyanın amacı, 0542 858 5847 numaralı hat aracılığıyla maddi ve manevi dayanışma talebinde bulunan LGBTİ+ bireyler ve yakınlarına daha fazla destek olabilmek.

Dernekten verilen bilgiye göre, Dayanışma Kumbarası iş yerlerine konulabilir, ya da kumbaranın bulunduğu iş yerlerinde bağışta bulunulabilir.

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve İntersekslerin (LGBTİ+) insan haklarına eşit erişimi ve bu alandaki ayrımcılığın sonlanması için mücadele eden Kuir Kıbrıs Derneği’nin destek hattı da bu kapsamda hizmet veriyor.