Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Elektrik kurumu ile ilgili herkesin strateji belirlemeye çalıştığını kaydederek, “Yasalara göre davul Bakanın sırtında, tokmağı herkes eline alamaz. O davul benim sırtımdaysa nasıl çalınacağını ben bilirim” ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TV Güneş’te “parantez” programına katılarak Ferda Ekinci’nin sorularını yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, üzerinde çalıştıkları, hayata geçirdikleri ve hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“DAVUL BENİM SIRTIMDA”

KIB-TEK’in en büyük korku ve sıkıntısının KIB-TEK kapatılır mı, özelleştirilir mi olduğunu dile getiren Taçoy, dünyada elektrikte liberalleşmenin olduğunu, bundan dolayı çalışanların korku içerisinde olduğunu ifade etti.

Kurumun, kendilerini ayrı bir yapı olarak gördüğünü söyleyen Taçoy, “Kendilerini rahatlamak için biz yüzde 45- 55 üretimini kendisi yapacaktır dedik. KIB-TEK’nin stratejik olarak bize gerekli olduğunu ifade ediyoruz. Elektrik kurumu hiçbir şekilde bu konumunu yitirmemeli” dedi.

Taçoy, işin makamının kendisi olduğunu ancak kendisi dışında herkesin strateji belirlemeye çalıştığına vurgu yaparak, “Yasalara göre davul Bakanın sırtında, tokmağı herkes eline alamaz. O davul benim sırtımdaysa nasıl çalınacağını ben bilirim” şeklinde konuştu.

ENERJİ ÜST KURULU HAKKINDA

Programda Bakan Taçoy’a Enerji Üst Kurulu da soruldu. Taçoy regülatörün önemine bir kez daha dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü; “KIB-TEK de üretim, iletim ve dağıtım var. Bir de özel var, AKSA. Şimdi de AKSA’nın süresi dolduktan sonra ihale olacak mı soruları var. Halkın talep ve rekabet unsurlarını oluşturmamız gerekiyor. KIBTEK, bu yapı içinde muhasebe ayrımını yapmak kaydıyla, üretim-iletim dağıtımda ayrı bir yapı oluşturmak gerekmektedir. Biz enerji üst kurulunu düşünürken, üretmeye çalıştığımız felsefe kendi kendini yöneten bir regülatör komitesini sağlamak. Bu özerk olacak. buradan fiyat düzenleme, ihtiyaç ve planlamalar yapacak. Bu denetim mekanizmasını kurmak zorundayız.”

“TEK MARKA İLE İLHALEYE ÇIKMAM”

Taçoy, ELSEN ile 4 madde üzerinde anlaştıklarını, bunlardan bir tanesinin de jeneratör alımı olduğunu söyledi.

Taçoy, “Elektrikte yapılan herhangi bir yatırımda halk farklı düşünüyor, bunu ortadan kaldırmak için bir tek çeşit jeneratörün alımı değil, bir çok makinayi işaret eden makinalarla ihaleye çıkarım. Kimseye pis kokular var dedirtmem. Ortaya koyduğumuz politikalar içinde de hesap verebilirlik” dedi.

“UFUKTA ZAM VAR MI?”

Sunucunun “elektrikte zam var mı?” sorusuna da yanıt veren Taçoy, fiyatların oynamasında iki başlığın olduğunu, bunlardan birinin dolar, diğerinin da akaryakıt olduğunu kaydederek, “KKTC’de akaryakıta uyguladığımız politika ile bir süre fiyatlarda oynama olmayacak. Aralık ayına kadar fiyatların artmayacağını söyleyebilirim. Gayretimiz piyasayı dengeli tutabilmek” dedi.

“NE ÜRETİYORUM, NE İTHAL EDİYORUM…”

Taçoy son olarak et konusuna da değinerek, sistemsel çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti ve yasal olmayan yollardan ithal edilen ürün bulunduğunu belirtti.

Taçoy sözlerini şu şekilde noktaladı; “Devlet olarak ne yapıyoruz? İthalatı yasallaştıralım. Benim otellerimi 1 milyon turist ziyaret ediyor. Bunlar 4 gün kalsa bu insanlar 200 gr bonfile tüketiyorlar. 1 milyon turistin her biri 200 gr tüketse, 200 ton yapar. Benim ülkemde kesilen ve ithalat edilen donmuş gıdaya baktığımda ben 200 tonluk ne ithalat yapıyorum, ne de üretim yapıyorum. Bunun üzerine benim bir şey inşa etmem lazım. Yasal olması lazım. Hem ülkenin ekonomik değerlerine katma değer katarak, hem de finansal yapıya bakarak bir yere varmak istiyorum. Tarım Bakanlığına ulaştırdım, değerlendirecek.”