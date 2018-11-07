DAÜ'den "kurumlarını geri alma" operasyonunu Bakan Özyiğit açıkladı: Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ) ve Doğu Akdeniz Koleji’nin (DAK) yeniden üniversite bünyesine katılıyor



Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ) ve Doğu Akdeniz Koleji’nin (DAK) yeniden Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesine katılması için yeni bir süreç başlatıldığını açıkladı.



Özyiğit'in açıklaması şöyle: Kıbrıslı Türklerin kendi kurumlarına sahip çıkması ve yönetmesi düşüncesi doğrultusunda bir süredir yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler sonucunda Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ) ve Doğu Akdeniz Koleji’nin (DAK) üniversite bünyesine tekrardan geri kazandırılması süreci başlatılmıştır. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu, DAİ ile DAK’ın geri alınmasına ilişkin kararı son toplantısında almıştır. Alınan karar sadece bir başlangıçtır. Pek tabii ki bu bir süreçtir ve izlenmesi gereken prosedürler vardır. Toplumumuza hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını dilerim.

Doğu Akdeniz Üniversite’ne bağlı Doğu Akdeniz İlkokulu, Koleji ve Kreşi 2011 yılında Doğa Kolejleri'ne verilmiş, o dönemde üniversite gergin eylemlere sahne olmuştu.