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DAÜ, Times Higher Education listesinde

DAÜ, Times Higher Education listesinde

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), İngiltere merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education’ın hazırladığı Dünya Üniversite Sıralaması’nda yer alan 23 Türk üniversitesinden biri olduğu belirtildi.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), İngiltere merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education’ın hazırladığı Dünya Üniversite Sıralaması’nda yer alan 23 Türk üniversitesinden biri olduğu belirtildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, THE 2017 – 2018 Dünya Üniversite Sıralaması’nda 79 farklı ülkeden bin 100 üniversite yer alıyor.

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