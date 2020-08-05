Darp edildi şikâyetini geri çekti

Lefkoşa’da eşi markette fazla vakit harcadı gerekçesiyle yumruk atarak darp eden ve daha sonra eve döndüklerinde hızını alamayıp eşi yemek yapmadı diye tehdit eden zanlı E.Y., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis Memuru Erkan Çelik, zanlının ‘Şiddet Tehdidi’ ve ‘darp’ suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 01.08.2020 tarihinde eşi F.K. ile DP 818 plakalı araç içerisinde seyir halinde oldukları esnada eşinin markette fazla oyalanması sebebi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilenin başına iki kez yumruk vurmak sureti ile darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ayni gün, saat 23.00 raddelerinde ikametgâhlarının salon kısmı içerisinde eşi F.K.'nin kendisine yemek yapmadığı gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilene hitaben "eğer mahkemeye gidersen seni döverim” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, aynı gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını ve müştekinin şikâyetini geri çektiğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep ederim.

Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.