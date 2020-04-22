'Danışanlar hemfikir değil kararları kim veriyor?'

Meclis Genel Kurul’unda konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, bu zor zamanda toplum yararına çalışan herkese teşekkür ederek, dünyanın tanımadığı zor bir dönemden geçerken, durumu yönetmeye çalışan kabine üyelerine de teşekkür etti. Hükümete sağlık ve ekonomik konularda eleştirilerde bulunan Şahali 20 Mart’ta bir öneriler dizisi hazırladıkların, ancak bugün gelinen aşamada ülkede bir pandemi hastanesi bulunmadığını, hükümetten bu konuda somut vaatler dinlendiğini kaydetti.

Maaş kesintileri ile ilgili konuşulduğunu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun açıklamalarıyla geçmişteki açıklamalarının çeliştiğini, tutarlılığın geçmişten bugüne kadar olması gerektiğini getiren Şahali, global kriz karşısında, destek önerilerinin ise bugüne kadar cevapsız kaldığını söyledi. Yaygın test konusunun bir zaruret olduğunun bilindiğini, ancak birlikte çalıştığı heyetin tamamının Sağlık Bakanı ile hemfikir olmadığını söyleyen Şahali, çok başlılık içinde danışılanlar ve danışanların hem fikir olmadığı bir ortamda kararları kimin verdiğini sordu. Tek bir web sitesinden periyodik olarak gün içindeki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Şahali, hala spekülasyon ve bilgi kirliğinden şikayet edildiğini kaydetti. Gelinen noktada tarımın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Şahali, devletin kendi kaynaklarından kendi ülkesinde üretilen sütü değerlendirmesi ve gerekirse halka arz edilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Şahali, devletin Covit 19 mücadelesinde, şu ana kadar devletin hazinden ne kadar kaynak açığa çıkardığını sordu.