Damdan düştü yaşamını yitirdi

İskele’ye bağlı Kurtuluş köyünde dün evinin ikinci katının balkonunda dengesini kaybeden 74 yaşındaki Malcolm Allport, hayatını kaybetti.



Polis bültenine göre, saat 13.00’te evin ikinci katındaki balkonda, spiral makinesiyle kestiği su deposunun ayağını aşağıya attığı esnada dengesini kaybederek 3 metre 70 cm yükseklikten yere düştü.



Toprak zemine düşerek ağır yaralanan Malcolm Allport’un, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği kaydedildi.