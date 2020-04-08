Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar: “Sokağa çıkılmıyorken, daha fazla tarama testi yapalım”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso: “Linç kültürü yüzünden, hastalar korkup saklanabilir, yapmayalım”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem: “Saklanmak, size ve sevdiklerinize zarar verir”

Dila ŞİMŞEK

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele eden, hastaları tedavi eden doktorlar YENİDÜZEN’e konuştu, daha fazla test, daha fazla personel, kurallara daha çok uyma mesajı verdi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde görev yapan ve şimdi de Covid-19 hastalığına karşı çalışan doktorlar, durumun kötü olmadığını, kurallara uyma ile çok daha iyi olabileceğini vurguladı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, daha fazla tarama testi ve temas takibi yapılmasının altını çizerek, hastane altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bayraktar, özellikle kırsal alanda sokağa çıkışların daha fazla olduğunu, polis denetiminin daha da artması gerektiğini ifade etti.

Durumu orta ve ağır olan Covid-19 hastaları ile ilgilenen doktorlardan biri olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso ise, sosyal medyada hastayı deşifre edilmesine son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ruso, bu davranışın linç kültürünü beslediğine, bu nedenle birçok hastanın kendisini gizlemek istediğine ve risk yarattığına işaret etti.

Öte yandan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem ise, Sağlık Bakanlığı’nın Corona virüsü ile ilgili bilgileri sakladığı iddialarının doğru olmadığını ifade ederek, açıklanan her şeyin şeffaflıkla paylaşıldığını dile getirdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Sokağa çıkılmıyorken, daha fazla tarama testi yapalım”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, bir an önce tarama testlerinin sahada etkin bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Bayraktar, “Halihazırda kısmi sokağa çıkma yasağı varken, mümkün olduğunca tarama yapılmalıdır. Tabii ki yapılacak tarama testleri, doğru alanlarda, temastan da hareket edilerek yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, Covid-19’la mücadele eden ekibin de güçlendirilmesi gerekir, çünkü gerçekten herkes çok yoruldu, herkes canla başla çalışıyor” dedi. Bayraktar, hastanenin altyapısının da bir an önce iyileştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Halkın, uyarılara kısmen uyduğunu belirten Bayraktar, özellikle kırsal alanda sokağa çıkışların daha fazla olduğunu, polis denetiminin daha da artması gerektiğini ifade etti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso:

“Linç kültürü yüzünden, hastalar korkup saklanabilir, yapmayalım”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, Covid-19 tedavisi gören ve durumu orta ile ağır olan hastalarla ilgilendiklerini belirtti. Ruso, durumu hafif olan hastalara yoğun bakım uzmanlarının ilgilendiğini dile getirerek, ülke olarak kötü bir noktada olmadığımızı söyledi. “Tabii ki eksikliklerimiz var ancak çok kötü bir noktada değiliz. Ancak bu, kötüleşmeyecek anlamına gelmiyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için hala tedbir almak, evde kalmak zorundayız. Toplumumuzda gerçekten bilinçli davranarak dışarıya çıkmayan insanlarının yanı sıra, hala sokakta dolaşan kişiler de var…” şeklinde konuştu. Ruso, bilgi kirliliği ve hastaların deşifre edilmesinin ‘linç kültürü’ oluşturduğunu söyleyerek, etik olarak da, yasal olarak da hasta isimlerinin deşifre edilmemesi gerektiğini vurguladı. Deşifre etmenin, topluma korkuttuğu ve gerçekten hasta olan kişilerin kendini saklamaya çalışmasına neden olduğunu kaydetti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem:

“Saklanmak, size ve sevdiklerinize zarar verir”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem, salgına yönelik her türlü çalışıldığını ifade ederek, halkı sadece Bakanlık açıklamalarını takip etmeye çağırdı. Özcem, şeffaflığa vurgu yaparak, test sayısı veya hasta sayısının asla gizlenmediğini, yanlış bilgi verilmediğini kaydetti. Özcem, şu ana kadar hekimler olarak iyi bir yol kat ettiklerine değinerek, alınan sokağa çıkma yasağı ve işletmelerin kapanması kararları ile kötü bir tablodan uzaklaşıldığını söyledi. “Bazı kişiler, korkup hastalık semptomlarını gizlemeye çalışıyor. Ancak bu sadece kendinize ve sevdiklerinize zarar verir. Hastaneye kaldırıldığınızda hastalığın son aşamasında olursunuz. Bu nedenle, eğer yurtdışı geçmişiniz, temasınız varsa ve hastalık belirtilerini de gözlemliyorsanız, anında destek hatlarımıza başvurun” diye konuştu. Özcem, paniği önlemek adına basına çok büyük görev düştüğünü ifade etti, halkın sadece güvenilir kaynaklardan alınmış bilgilere itibar etmesini vurguladı.