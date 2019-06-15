Haspolat ağıllar bölgesinde bulunan ağılından hayvanlarını otlatmak için ayrılan Hamitköy’de sakin 93 yaşındaki İsmail Dağaşaner, dün sabahtan beridir kayıp, polis ve Sivil Savunma ekipleri, Dağaşaner'i bulmak için seferber oldu. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan duyuruda Dağaşaner'in hala bulunamadığı belirtildi:

"Arama çalışmaları sürüyor, Dağaşaner hala bulunamadı"

Hamitköylü 93 yaşındaki İsmail Dağaşaner, dün sabah saat 07.30 sıralarında, Haspolat ağıllar bölgesinde bulunan ağılından hayvanlarını otlatmak için hayvanları ile birlikte ayrılmış ancak hayvanları saat 12.00 sıralarında ağıla geri dönmesine rağmen söz konusu şahıstan haber alınamamıştır.

Aile yardım çağrısı: “Gören, duyan olursa 05338804501 numaradan bize ulaşsın”

Dağaşaner’in bulunması için dün akşamdan beridir polis ve Sivil Savunma ekipleri tarafından aramalar devam ederken, aile, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda yardım çağrısında bulundu.

Paylaşımda, görenlerin en yakın polise veya 05338804501 numaradan aileye ulaşılması istendi.

Orhan Akış Dağaşaner, facebooktan yaptığı paylaşımda, “Dedemiz İsmail dagasaner haspolat bölgesinde kaybolmustur gören duyan olursa en yakin polise veya 05338804501 numaradan bize ulasilsin simdiden herkeze tesekur ederizz” ifadelerine yer verdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgide; "Dikkat Kayıp Şahıs Aranıyor! 14.06.2019 tarihinde saat 07:30 raddelerinde Hamitköy'de sakin 93 yaşındaki İsmail DAĞAŞANER, Haspolat sanayi bölgesinde bulunan ağılından küçük baş hayvanlarını otlatmak amacı ile Haspolat köyünün kuzey batı bölgesinde bulunan dere yatağı içerisine gidip aynı gün saat 12:00 raddelerinde hayvanların kendi başlarına geri gelmesine rağmen kendisinin ağıla geri gelmediği tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahsın bulunabilmesi için Sivil Savunma ve Polis ekipleri tarafından bölgede yapılan tüm aramalara rağmen İsmail DAĞAŞANER bulunamamıştır. Arama çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur." denildi.