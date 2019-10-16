Dadük yoğun bakımda

Lefkoşa’da yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katında çalışan 44 yaşındaki İsa Dadük, dengesini kaybedip 9.5 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşüp yaralanan İsa Dadük kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Büyük: "Hastanın yoğun bakımda tedavisi sürüyor"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, İsa Dadük hakkında YENİDÜZEN'i bilgilendirerek, hastanın yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini söyledi. Dadük'ın iki kaburgasında da kırık, kalçasında kırık, Akciğer ve Karaciğer'de yaralanma olduğunu belirten Büyük, şu an için operasyona gerek duyulmadığını ifade etti.

Polis, olaya ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

“İş kazası:

16.10.2019 tarihinde, saat 09.45 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan İsa DADÜK (E-44), inşaatın üçüncü katında kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 9.5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan İsa DADÜK kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”