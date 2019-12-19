"Cypruvex Ekonomi ve Enerji Bakanlığı uhdesine alınmalı"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Taçoy’un samimi ve cüretkar bazı açıklamalar yaptığına işaret ederek, hükümet programı ve bütçe içinde bir denge görmek istediklerini kaydetti.

Şahali, hellim konusunun, Kıbrıs Türk halkının bir değeri değil, siyasi bir durum haline geldiğine işaret ederek, en temel ürün olan hellimin satışının nasıl yapılacağını sordu.

Hükümet programlarının tutturulabilmesinin bu bütçe rakamlarıyla nasıl yapılacağını öğrenmek istediğini soran Şahali, hükümet programında belirtildiği gibi, niş ürünler üzerinden hem sanayici hem üreticinin desteklenmesi hedeflendiyse, bütçede düşürülen rakamlarla bunun nasıl yapılabileceği hakkında bilgi istedi.

Cypfruvex’in Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na verilmesi gerekirken, Maliye Bakanlığı’na bağlanmasını eleştiren Şahali, Cypruvex’in Ekonomi ve Enerji Bakanlığı uhdesine almasını önerisinde bulundu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında yakın bir ilişki oluşturulması konusunun hükümet programında yer aldığını dile getiren Şahali, bunun önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bakan Taçoy’un sabahki rapor sunma konusunu gündem belirleyen bir durum olarak değerlendirdiğini ve takdir ettiğini söyleyen Şahali, Türk parasının Kıbrıs Türk ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz etki konusunda, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin önemine değindi.

Ülkede enerji konusundaki kamu yapılanmasına acilen ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Şahali, Kıb-Tek’in temel vazifesinin ülkenin enerji ihtiyacının karşılanması olduğunu düşüncesini aktardı.